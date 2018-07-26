學姊吸睛 「不挺侯都不行了」

2018年07月26日 04:11 中國時報 王揚傑 、 吳堂靖 ／綜合報導 ／綜合報導

不只台北市長柯文哲團隊有正妹「學姊」，國民黨新北市長參選人侯友宜25日和里長拍宣傳照，甫報到的侯辦幕僚蔡畹鎣，搶眼外型被喻為侯版「學姊」，現場目光不在參選人身上，全被蔡畹鎣吸引，讓她嬌羞低調直說，謝謝！

本周一正式到侯友宜競選辦公室報到擔任幕僚的蔡畹鎣，今年剛從世新大學口語傳播系畢業，曾短暫在網路雜誌從事編輯工作，後經學校系主任推薦，加入侯辦。

柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩爆紅後，近日媒體察覺侯友宜出席活動時，有位長髮飄逸的大眼正妹默默佇立一旁，經詢問得知她是剛加入侯辦的幕僚蔡畹鎣，令人驚豔原來侯友宜也有媲美柯文哲的「學姊」幕僚。

蔡畹鎣今年23歲，曾擔任世新大學學生會會長，熱衷公共事務。侯辦表示，蔡畹鎣細心、反應快，有時會有特別的看法，相當新世代，未來她將負責行政工作，也會陪同侯出席行程和活動。

蔡畹鎣經媒體曝光後人氣迅速爆棚，網友紛紛發文留言「新北學姊」、「這麼一來，不挺侯都不行了」、「終於找到學妹」。

侯友宜昨天被問到挑選幕僚會不會挑漂亮一點的？侯尷尬笑說，幕僚都是他年輕的好伙伴，大家一起努力打選戰。

而現任北市府媒體事務組員的黃瀞瑩，因拍攝「一日幕僚」網路節目，氣質清新爆紅，事後市議員王世堅幕僚找黃去問話，遭網友圍剿痛批「耍官威」，最近傳出柯文哲有意派出黃投入中山、大同區參選市議員，外界解讀此舉是想藉機幹掉魔王級「柯黑」王世堅。

柯文哲說，查過黃的戶籍，但她在士林、北投區，遷戶籍最晚也要在選前4個月，來不及了，至於黃會不會參選士林、北投區議員，柯連忙否認，「她也沒有說她要去選，也不是很想選。」

黃瀞瑩說，對政治有興趣，但目前資歷尚淺，現階段未規畫投入選戰，未來10、20年則不排除，她認為可以幫市長加分最好，柯市長的理念跟她對政治的想像還蠻相似的，「至少市長在任的時間點，都會在團隊幫忙與服務！」

(中國時報)