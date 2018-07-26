自爆養貓史 姚討拍不成惹噓聲

民進黨台北市長參選人姚文智25日與黨籍市議員參選人拍攝定裝照，並讓愛貓Togi客串模特兒。（范揚光攝）

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中國時報
／台北報導

民進黨台北市長參選人姚文智昨與黨籍議員合拍定裝照，並把家裡養的貓Togi帶到現場亮相，但Togi疑因面對人群加上閃光燈，顯得相當緊張，反而回到籠子比較放鬆。由於姚抱貓的姿勢偏怪，加上自爆養第2隻貓時，因太太懷孕只好送人，引發不少貓奴眾怒，痛批他是不及格的貓主人。

姚文智昨與黨籍議員合體拍定裝照，他帶寵物Togi到現場，向大家介紹這隻名叫「Togi三世」，是剛滿3歲「小兒子」。

姚文智昨說，他小學時住在美軍住宅區旁，美軍撤防台灣後，留下「Togi」，這是他領養的第1隻貓；後來貓死掉後，他養了第2隻Togi，但後來太太懷孕，就轉送給朋友。

和沛科技董事長翟本喬在臉書質疑姚，老婆懷孕後把貓送走，為何沒有再接回來養，「現在再把這隻可憐的貓拿出來作秀，對他造成多大的驚嚇，你知道嗎？」

國民黨台北市議員參選人徐巧芯也生氣地說，既然養貓，應該把牠們當家人看待，為什麼有新生命時，只能選擇送養？就算太太可能有些過敏，大多數的人是請親友代養一陣子，再接貓回來，絕對不可能輕易把跟自己在一起這麼久的貓送人。

徐巧芯說，貓咪膽子很小，「只為了你的選舉讓牠在鎂光燈下感到壓力，其實是頗為自私的行為。」

翟本喬批評，這證明任何人事物對姚文智來說，都只是為了達到目的可以利用的資源，尤其是選民，「所有的人都像你的貓一樣，作完秀就可以丟了。」翟也直酸，「你有看到29位台北市議員像這隻貓一樣在掙扎的樣子嗎？」

Togi二世後來的飼主梁學渡昨晚PO文解釋，姚文智後來雖有意接貓回家，但其實是他堅持留下。

(中國時報)

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