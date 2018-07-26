柯募資1310萬元 9小時達標

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲群眾募資網站25日上線，首波募資目標為1310萬元，作為施政成績宣傳、政見推廣活動之用，募資文宣品包含T恤、托特包、柯語錄貼紙等，系統一上線不到1小時即出現大當機，網友大喊，「是在搶五月天演唱會門票嗎？」、「那個捐完的趕快出來啦！」引發熱烈回響，而系統修復後，短短9小時即募足款項達標。

先前揚言要用2000萬打選戰的柯文哲，募資網站昨上線，以「Keep it real, keep it possible」口號為設計，首波目標1310萬元，募資的文宣品包含T恤、托特包、貼紙與柯語錄貼紙等，商品名稱結合柯P政治理念，如1000元「超越藍綠」、2000元「改變成真」、500元「持續發生」等組合，不過，系統中午上線不到1小時就當機，直至下午5時才修復。

網友隨即湧入柯文哲臉書「告狀」，紛紛留言「是在搶五月天演唱會門票嗎」、「那個捐完的趕快出來啦！怒！」、「40年來第一次捐款就給柯P」，也有網友搞笑表示，「可以推出學姊（黃瀞瑩）下午茶組合嗎？」就連藝人吳鳳也留言支持，反應相當熱烈。

柯辦指出，贊助者可隨時透過網站了解募資成果，贊助金額運用也一目了然，8月18日將舉辦team KP首次見面會，柯文哲將到場面交商品。

(中國時報)

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