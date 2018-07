柯募資1310萬元 9小時達標

2018年07月26日 04:11 中國時報 吳堂靖 /台北報導 /台北報導

台北市長柯文哲群眾募資網站25日上線,首波募資目標為1310萬元,作為施政成績宣傳、政見推廣活動之用,募資文宣品包含T恤、托特包、柯語錄貼紙等,系統一上線不到1小時即出現大當機,網友大喊,「是在搶五月天演唱會門票嗎?」、「那個捐完的趕快出來啦!」引發熱烈回響,而系統修復後,短短9小時即募足款項達標。

先前揚言要用2000萬打選戰的柯文哲,募資網站昨上線,以「Keep it real, keep it possible」口號為設計,首波目標1310萬元,募資的文宣品包含T恤、托特包、貼紙與柯語錄貼紙等,商品名稱結合柯P政治理念,如1000元「超越藍綠」、2000元「改變成真」、500元「持續發生」等組合,不過,系統中午上線不到1小時就當機,直至下午5時才修復。

網友隨即湧入柯文哲臉書「告狀」,紛紛留言「是在搶五月天演唱會門票嗎」、「那個捐完的趕快出來啦!怒!」、「40年來第一次捐款就給柯P」,也有網友搞笑表示,「可以推出學姊(黃瀞瑩)下午茶組合嗎?」就連藝人吳鳳也留言支持,反應相當熱烈。

柯辦指出,贊助者可隨時透過網站了解募資成果,贊助金額運用也一目了然,8月18日將舉辦team KP首次見面會,柯文哲將到場面交商品。

