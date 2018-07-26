空中瑜伽帶小雞 丁守中賣老命

為爭取青年族群選票，國民黨台北市長參選人丁守中25日搏命挑戰空中瑜伽，並賣力地展現自己軟Q的筋骨。（范揚光攝）

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中國時報
／台北報導

國民黨台北市長參選人丁守中被酸「佛系選舉」，無法吸引年輕選民。丁守中昨陪著同黨「小雞」李柏毅與張斯綱，把63歲老命都豁出去了，挑戰空中瑜伽，還主動向教練要求高難度動作，不只要拚青年能見度，更要證明自己喜歡冒險，不畏挑戰。

3人昨在教練指導下完成三個空中瑜伽動作，儘管助理在丁守中後方做防衛措施，丁守中仍堅持要自己做完，教練問還要不要做更高難度的，李、張還替丁擔心，沒想到丁守中自告奮勇，「做，當然做，我喜歡冒險啊！」

63歲的丁守中做起空中瑜伽雖然動作不順暢，但完成後竟然臉不紅氣不喘。丁守中說，還好自己平常都在運動，家裡有跑步機，每兩天一定要跑一次，平常也有練滾輪，所以手臂都還有力，他還現場示範20下標準伏地挺身，也是非常輕鬆。

記者詢問怎麼會來陪議員做這個運動，丁守中反問：「不然又被你們講我都不帶小雞」，他還強調他現在要全力衝刺選戰，對於台北市議員參選人的要求，「要我做什麼都全力配合」，李柏毅也稱讚丁守中，「這不是母雞，這是『戰鬥雞』。」

空中瑜伽體力、平衡及美感三項兼具的運動，當教練在示範動作時，丁守中忍不住虧了李、張兩人，「現在幫議員輔選原來是要賣命的，不只賣命，還要賣色相！」

此外，丁守中昨穿運動服登場時，疑是刻意把運動上衣放在褲腰外，讓自己看起來比較少年款，而不是像國民黨主席吳敦義還把T恤紮進西裝褲裡。

丁守中昨被問到穿著的話題，他說每個人都有每個人的風格，他自己是看場合要不要紮進去，正式場合襯衫當然紮進去，休閒就穿休閒點。

(中國時報)

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