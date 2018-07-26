名模條款 拚下會期完成三讀

2018年07月26日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

新任財政部長蘇建榮上任滿10天，昨（25）日端出牛肉，表示預計10月初會將俗稱「名模條款」的「所得稅扣除額」調整方案送進行政院，政院拍板後，力拚在立法院下個會期完成三讀，也等於宣布時程不斷延後的《所得稅法》第二波改革再次啟動。

差旅費治裝費可列報

蘇建榮25日接受廣播節目專訪時表示，「所得稅扣除額」調整方案目前討論的項目中，包括差旅費、油費、治裝費等，都在檢討是否可以納入列報的範圍裡，如果這些必要支出超過明年將上路的「薪資所得特別扣除額」20萬元，納稅人就可以選擇列舉扣除，並檢具相關證據核銷。

按照現行《所得稅法》，包括軍、警、公、教和私人企業員工等受薪階級，報稅時「所得稅扣除額」最多減除12.8萬元，而今年1月通過第一次所得稅改，已將扣除額提高至20萬元，但不能扣除差旅費、郵費等因公自行支出的「必要費用」；但律師、醫生、會計師等自營業，卻可以扣除營業所需的房租、差旅費等「執行業務所得」費用。

名模林若亞幾年前因國稅局駁回她列舉「工作必要支出費用」一狀告上法院，並聲請釋憲，大法官在去年初做出釋字第745號解釋，認定國稅局禁止薪水族列舉扣除屬違憲，財政部應在2年內修正，「所得稅扣除額」調整方案因此被稱作「名模條款」。

包括「名模條款」在內的二次稅改，財政部原本6月底啟動，但卻因故一再延宕，後又內閣傳人事變動，直至蘇建榮走馬上任，重新啟動。

列舉須符合4個原則

蘇建榮指出，財政部就「名模條款」部分，去年已委託學者研究，並召開公聽會，大部分都認同例如差旅費、油費、治裝費等，都應可列入列報的範圍。不過，蘇也表示「不是每一個都可以」，必須考慮稽徵行政的問題。

另外，蘇建榮強調，工作必要支出費用要列報，有4個原則，符合「有提供直接勞務關係且必要」、「屬實質負擔」、「重大性」以及「共通性」，才能列舉。

(中國時報)