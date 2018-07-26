兒童帳戶增 平均資產近40萬

2018年07月26日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

受到少子化衝擊，父母都把孩子捧在手掌心當寶，台灣「小富翁」也變多了！台北富邦銀行昨舉辦「小富翁理財營」記者會，執行副總郭倍廷根據內部統計指出，兒童帳戶已累積25萬戶，值得注意的是，近5年兒童客戶數年成長6％，在父母理財觀念轉變下，資產成長速度更達8％，平均每個兒童帳戶內的資產逼近40萬元。

銀行定義的兒童帳戶，是指20歲以下、開戶需監護人同意蓋章的帳戶；郭倍廷分析，少子化的資源分配趨勢，是兒童帳戶顯著成長的主因，而北富銀的兒童帳戶來源，7成是既有客戶子女新申辦的，這些帳戶使用也非常多元，除了新台幣、外幣定存外，還會做簡單的定期定額基金、儲蓄型保險，或者由父母主導規畫穩健型的投資商品。

不只銀行兒童客戶變多，壽險業也呈同樣狀況；全球人壽新莊營業處區經理鐘雅慧表示，現在新進的保單中，將近一半比例與兒童相關，除了醫療險比較便宜外，很高比例是父母幫孩子把每年的壓歲錢、零用錢，以儲蓄險的方式存起來，未來做為教育、創業基金所用。

鐘雅慧分享客戶投保經驗指出，父母幫孩子規畫儲蓄險，以年繳6萬元保費、20年期的規畫最常見，以目前利率行情來看，等孩子大學畢業、啟動這筆儲蓄時，資產將可達近150萬元。

鐘雅慧透露，有經濟條件優渥的父母，替孩子年繳百萬保費、規畫6年期儲蓄險，而父母想法也很開放，孩子長大要出國念書、創業都好，唯一的條件是「年滿20歲」才能動用。

孩子從小就坐擁資產，郭倍廷表示，理財從小扎根更顯重要，台北富邦銀行的「小富翁理財營」今年已屆滿21年，不僅傳達儲蓄、記帳的重要性，教學內容也日新月異，例如，這次首度納入「AI來襲！機器人理財」課程，也搭配分行「小小行員體驗」、「手機支付教學」，以虛擬、實體課程的結合，讓兒童體驗新金融趨勢帶來的便利。

(中國時報)