宏泰：公益信託未直接投資中嘉

2018年07月26日 04:11 中國時報 林淑惠 ／台北報導 ／台北報導

中嘉出售案最快8月舉辦學者專家諮詢、公聽會及聽證會，財團法人林堉璘宏泰教育基金會執行長陳明麗昨（25）日首度公開說明，公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金在中嘉併購案扮演的角度，她強調，該公益信託並未直接投資中嘉。

中嘉案是透過多層次轉投資架構方式收購MBK在中嘉的股權，投資中嘉的主體公司是泓策創投，而泓策創投的上層股東是璽兆、銓陞兩家投資公司，再上層是泰賀及朝隆兩家投資公司。

陳明麗表示，早在朝隆於2009年、泰賀於2015年成立時，這兩家公司就將股票捐贈給宏泰公益基金，雖然該基金持有泰賀及朝隆股票，但是泰賀、朝隆兩家公司獨立運作，宏泰公益信託並沒有直接投資中嘉。

陳明麗強調，林堉璘宏泰公益信託目前只依設立宗旨從事公益相關作為，2015年成立至今已捐助超過新台幣5億元，主要運用在推廣文化、教育以及醫療捐贈方面持續努力。

達勝財務顧問公司董事長郭冠群也首度透露，宏泰企業機構執行常務董事暨宏泰建設總經理林鴻南之所以投資中嘉，主要考量宏泰目前經營重心是房地產、著重資產，中嘉是現金流很高的媒體產業，宏泰與中嘉的產業特性不同、剛好可以互補。

郭冠群強調，中嘉併購案的投資架構一切合法，他也舉國際上不少捐贈股票給公益信託之類似範例，例如全球最大私人慈善基金會，由微軟創辦人比爾蓋茲成立的蓋茲基金會及公益信託，其運作方式是基金會負責慈善運營，信託資金負責管理募集來的慈善基金，進行商業投資獲取額外收益，最後收益捐獻給基金會，用於維持慈善項目的持續支出。

這次投資中嘉的股權分配，由郭冠群主導，郭冠群透露，「林鴻南因為完全信任我，所以把投資決定權交給我」，除了泰賀、朝隆、璽兆、銓陞透過交互投資方式出資共49.8％左右，因為中嘉的系統台分布在台北、高雄等各縣市，「不能只從台北看台灣」，所以找了具有本土色彩的的股東進來，包括「小三美日」創辦人許書林是彰化人、科學城物流董事長陳榮泉過去擔任過新竹貨運營運長，希望這些行業未來可以跟中嘉本業達成互補綜效。

郭冠群強調，公益基金完全不會介入中嘉的經營管理，等到中嘉案完成交易之後，才會公布經營管理團隊，買方主體公司泓策委託振瀚公司管理，未來振瀚將引進專業團隊管理，但經營管理團隊仍將尊重董事會決定。

而泓策除了投資中嘉，郭冠群也透露，未來也不排除參與其它投資案。

(中國時報)