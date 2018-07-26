「您的一票 決定愛的力量」開跑

台新銀行公益慈善基金會25日啟動第九屆「您的一票，決定愛的力量」活動，董事長吳東亮（右五）、王月蘭慈善基金會副執行長許蓮聰（右四）、信義公益基金會董事謝英哲（右二）及台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲（左二）合影。（方濬哲攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

在台新銀行公益慈善基金會董事長吳東亮見證下，第9屆「您的一票，決定愛的力量」活動正式起跑，今年以社會企業「點點善」及憨兒所共同創作的「愛的力量機器人」及六小福，做為活動主視覺，象徵用人類的善心、以創新科技做公益的效率，匯集大眾的力量，一起為台灣創造更大的社會影響力。

延續與王月蘭慈善基金會、研華文教基金會、中華電信基金會、老人福祉協會、信義公益基金會等7家策略夥伴繼續合作，今年再新增「台灣尤努斯基金會」，鼓勵社福團體為組織的永續發展，成立社福社企，提出解決社會問題的具象商品或服務。

吳東亮指出，從2014年起，「您的一票，決定愛的力量」已啟動「微光計畫」，協助更弱小的團體，並持續媒合企業天使團及善心人士，依據落選團體的提案內容及需求，給予合適的資源。

在培力部分，除邀請各界菁英講師合作舉辦工作坊外，今年更嘗試帶領社福團體參訪其他單位，以期創造更多交流機會；亦與「台灣公益資訊中心」及「網軟（股）公司」舉辦北中南及花蓮共六場「NPO數位行銷工作坊」，提升社福團體對數位行銷的認知及發展。

備受各界期待的主視覺，是由「點點善」設計團隊與憨兒共同創作，除「點點善」原先的六小福吉祥物，好奇的魚頭先生、快樂的開心果、幽默的貓頭鷹、勇敢的犀牛隊長、真誠的小黃及任性的灰嘟嘟，一起參與第九屆活動宣傳外，也新增「愛的力量機器人」加入，鼓勵社會大眾，一點一點，向愛前進。

第九屆「您的一票，決定愛的力量」活動將自8月15日起，開放社福團體上網提案。活動分成三階段：社福團體提案（8月15日～31日）、邀請民眾上網投票（11月1日～30日）以及團體執行提案（2019年1月～11月底止）。

(中國時報)

宏泰：公益信託未直接投資中嘉 2國銀砸47億 投資LINE Pay

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。