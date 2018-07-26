「您的一票 決定愛的力量」開跑

2018年07月26日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

在台新銀行公益慈善基金會董事長吳東亮見證下，第9屆「您的一票，決定愛的力量」活動正式起跑，今年以社會企業「點點善」及憨兒所共同創作的「愛的力量機器人」及六小福，做為活動主視覺，象徵用人類的善心、以創新科技做公益的效率，匯集大眾的力量，一起為台灣創造更大的社會影響力。

延續與王月蘭慈善基金會、研華文教基金會、中華電信基金會、老人福祉協會、信義公益基金會等7家策略夥伴繼續合作，今年再新增「台灣尤努斯基金會」，鼓勵社福團體為組織的永續發展，成立社福社企，提出解決社會問題的具象商品或服務。

吳東亮指出，從2014年起，「您的一票，決定愛的力量」已啟動「微光計畫」，協助更弱小的團體，並持續媒合企業天使團及善心人士，依據落選團體的提案內容及需求，給予合適的資源。

在培力部分，除邀請各界菁英講師合作舉辦工作坊外，今年更嘗試帶領社福團體參訪其他單位，以期創造更多交流機會；亦與「台灣公益資訊中心」及「網軟（股）公司」舉辦北中南及花蓮共六場「NPO數位行銷工作坊」，提升社福團體對數位行銷的認知及發展。

備受各界期待的主視覺，是由「點點善」設計團隊與憨兒共同創作，除「點點善」原先的六小福吉祥物，好奇的魚頭先生、快樂的開心果、幽默的貓頭鷹、勇敢的犀牛隊長、真誠的小黃及任性的灰嘟嘟，一起參與第九屆活動宣傳外，也新增「愛的力量機器人」加入，鼓勵社會大眾，一點一點，向愛前進。

第九屆「您的一票，決定愛的力量」活動將自8月15日起，開放社福團體上網提案。活動分成三階段：社福團體提案（8月15日～31日）、邀請民眾上網投票（11月1日～30日）以及團體執行提案（2019年1月～11月底止）。

(中國時報)