交長奇想 連假國道白天免費

交通部長吳宏謀昨提出連假國道日間部分時段、路段免費的構想。圖為今年春節假期，國道3號龍潭到大溪路段壅塞嚴重，宛如大型停車場。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

上任10天，交通部長吳宏謀出新招！前部長賀陳旦取消連續假期夜間免收費，大膽政策被外界從上任念到下台，吳則在昨日拋出日間部分時段、路段免費的構想，鼓勵駕駛盡量在白天上路，但立刻被學者們吐槽，呼籲部長多聽專業意見。

評估是否中秋節試辦

吳宏謀昨日向媒體透露，已聽取高速公路局的簡報，並認同賀陳旦對夜間開車不安全的看法，但連假是否要取消國道夜間免費，則強調要審慎評估，同時拋出新想法，提供優惠給白天上路的駕駛，例如在連假前一天、第一天或最後一天，白天部分時段實施免收費。

吳宏謀事後解釋，他是要鼓勵駕駛在白天上路，方式有很多種，而「免費是最直接的鼓勵」。至於是否會在中秋節試辦白天免費，他未把話說死，僅表示要再評估。

只會讓高速公路更塞

「大家都自以為懂交通！」淡江大學運輸管理學系副教授羅孝賢指出，部長應該先去理解當初為什麼不收費？又為什麼要改回收費？沒有去釐清背後的原因，貿然推行白天免費的政策「太冒險」，而高公局近年的表現、對大數據的掌握都很專業，希望部長能聽進專業建議。

羅孝賢也認為，吳宏謀強調的「不與民眾斤斤計較」令人匪夷所思，如果政府執行該做的事就叫斤斤計較，以後乾脆所得稅都不要收了。

請部長多聽專業意見

逢甲大學運管系副教授李克聰則說，尖峰加價、離峰減價是將來一定要實施的管理辦法，但白天本來就是用路人使用高峰，免費只會讓高速公路更塞，即使用路人享有免費，但在路上多塞幾個小時，民眾也不會感激。

李克聰強調，差別費率不是以收錢為目的，而是給用路人建立觀念，在尖峰出門是要付出代價的，最後自主分流，交通部要在白天提出免費，必須有數字佐證，否則高速公路更塞、公共運輸的效果也沒了，到時沒有人是贏家。

(中國時報)

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