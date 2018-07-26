學習歷程起腳 踢走多錢入學

2018年07月26日 04:11 中國時報 林志成 ／彰化報導 ／彰化報導

111年起新大學考招制度上路，教育部昨表示，屆時大學甄選入學（繁星、個人申請）計分，考生學習歷程表現、甄試（面試、小筆試）要占總成績5成以上，「但為避免搞得像軍備競賽」，參採學習歷程的份數將限制，至多看3份課程成果及10份多元表現。

過去大學多元入學被認為「多錢入學」，主要是考生製作備審資料太花時間及金錢。111年起大學考招新制上路，學習歷程資料取代既有備審資料，高中校長及老師表示支持，但要求一定要避免上傳資料作假，而且大學一定要採計，這個制度才走得下去。

現在考生參加甄選入學，都是在高三下學期一口氣將所有備審資料上傳至網路，但108年起入學的高中生，他們的學習資料，每學期都要在規定時間上傳至教育部委託暨南大學建置的資料庫，成為升大學的依據。

基隆八斗高中校長黃致誠說，過去高中開選修課，如果不是升學科目，很難開得成。未來大學甄選入學參採學習歷程，高中生選修有興趣的課程，對未來升大學有幫助，有助於多元學習。

全國教育局處長會議昨在彰化舉行，討論12年國教課綱與大學考招連動的銜接配套。配合12年國教課綱108學年實施，大學考招新制111年上路。教育部高教司專員賴冠瑋指出，未來大學學測、分科測驗（現行指考轉型而來）強調考素養題目，大考中心會在今年內說明命題方向、試題範例及評分原則，108年公布考試說明，109年公布各考科第一版參考試卷，110年公布第二版。

賴冠瑋指出，111年起的大學甄選入學，第一階段參採的學測成績至多占總成績的50％，第二階學習歷程、甄試成績則要占50％以上。學習歷程是新加入的制度，未來在甄選入學將扮演重要角色，但要占總成績多少比例，招聯會最近會討論後公布。

高中生學習歷程檔案，每學期要上傳至教育部委託暨南大學建立的資料庫。學生在學校競賽的表現，由校方將資料上傳；學生在校外競賽成績則自行上傳；學生參加全國科展、英檢及多益等的成績，則由暨南大學直接向主辦單位取用。

(中國時報)