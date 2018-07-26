敲安又得分 殷仔第3勝到手

旅美投手陳偉殷昨投打俱佳，除了先發6局失3分是「優質先發」，並於5局下擊出二壘安打，跑回本壘得到1分。終場馬林魚9比3擊敗勇士，陳偉殷也拿下今年第3勝。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

旅美大聯盟馬林魚隊投手陳偉殷昨於邁阿密主場迎戰勇士隊，這是他下半季首戰，結果投打俱佳，除了先發6局失3分是「優質先發」，並於5局下擊出二壘安打，跑回本壘得到1分。終場馬林魚9比3擊敗勇士，陳偉殷拿下今年第3勝，距上次勝投已有34天，戰績3勝7敗、自責分率5.65。

陳偉殷昨役投6局、101球，是今年投球數最多的一戰。被擊出5支安打，包括2局上卡馬戈的陽春全壘打；另投出4次三振，有3次四壞球。打擊方面，陳偉殷2打數1支安打，而且是大聯盟生涯首支二壘打。

陳偉殷是在5局下瞄準勇士隊投手泰倫第1球就揮出安打，球滾到中左外野全壘打牆邊，他也輕鬆踏上二壘，再靠內野滾地球攻佔三壘。接著隊友擊出游擊區滾地球，陳偉殷冒險搶攻本壘，攻下個人在大聯盟的第1分。

更重要的是，在陳偉殷的打擊、跑壘帶動下，馬林魚大舉進攻，單局得5分，比數拉開為9比3。

賽後陳偉殷強調狀況並不算好，因今年表現起伏不定，重要原因之一便是主場、客場的表現差距太大。陳偉殷今年在邁阿密主場拿下2勝2敗，轉戰客場則為1勝5敗，在主場投45.1局、自責分率僅2.18（平均每投9局失2.18分），對打者壓制力不錯。客場投32.2局、自責分率卻高達10.47，幾乎常被打爆提前退場。

33歲的陳偉殷已屬有經驗的資深投手，在日本職棒曾經先發89場、大聯盟亦已先發160場，應該不會有主客場適應問題；對於今年的反常現象，他本人也百思不得其解，只能從比賽中慢慢回到正軌。所幸最近2次先發他都能撐滿6局，也都是優質先發，下一戰的對手同樣是勇士隊，但移師亞特蘭大客場，也將是重要的觀察指標。

(中國時報)

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