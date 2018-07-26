社經地位高 家中易有過敏兒

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中國時報
／台北報導

國健署調查，國內每2個5歲以下小孩，就有一個是「過敏兒」，且父母教育程度越高、平均收入越高，兒童罹患過敏性疾病的比率也越高。此外，過敏原因和交通空氣汙染成正比，汙染越嚴重的都會區，孩童發生濕疹、過敏性鼻炎，以及異位性皮膚炎的比率都比鄉村還高。

衛生福利部國民健康署昨天舉辦兒童及青少年健康數據與政策論壇，並公布「台灣出生世代研究」相關研究，經過13年追蹤兩萬多名新生兒健康狀況分析。

國家衛生研究院專案助理研究員溫慧茹指出，約5成孩童在5歲前曾被醫師診斷至少有1種過敏性疾病。其中社經地位高的家庭，孩童罹患過敏性疾病的比率較高，父母親教育程度在大專以上的孩童罹患過敏性疾病的比率近6成，遠超過高中職以下；且雙親平均收入平均高於5萬以上家庭，也遠比未滿5萬還高。

此外，第一胎、未食用母乳、以及沒有兄弟姊妹的家庭，孩童罹患過敏性疾病的比率也較高。

溫慧茹認為，社經地位高的父母，除了因帶孩子就診的比例較高，發現患病機會多，也和經濟能力許可，較常購買清淨機等保持家裡清潔度較高有關。她指出，若孩童長期處於無菌、無汙染的環境，反而容易誘發容易導致過敏體質的免疫反應；第一胎和兄弟姊妹較少的孩童也是因為生活在類毒素較少的環境，反而容易過敏。

(中國時報)

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