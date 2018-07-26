美紓困農民 貿易戰變持久戰

貿易戰演變成持久戰？美國宣布將對受到貿易戰損失的農業部門進行高度120億美元的補貼。圖為總統川普日前在白宮手裡拿著印著「讓我們的農民再度偉大」的帽子，推銷美國製造產品。

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中國時報
／綜合報導
川普力推「美國製造」產品，但他2020年競選連任用的「讓美國繼續偉大」標語旗幟卻是在大陸安徽省阜陽市的工廠趕工生產。（路透）
內布拉斯加州農戶在穀倉外高懸支持川普的標語。 　　　（美聯社）
美對陸貿易戰採取的申訴與救濟措施

陸美貿易戰向持久戰演變。著眼於年底期中選舉前鞏固票倉，川普政府24日宣布120億美元（約新台幣3707億元）貿易戰緊急紓困方案，補助農民在美陸貿易戰影響下受損的財務。

CCC資金 免國會批准

美農業部24日表示，紓困計畫資金來自1930年代經濟大蕭條時期設立的「商品信用公司」(CCC)，毋須經國會批准，將透過直接補助、採購與分配糧食，以及貿易促進方案等來協助農民。川普當天出席堪薩斯州退伍軍人活動時稱農民是他的鐵桿支持者，當前雖遭美貿易戰對手攻擊，但農民最終將成為貿易戰最大受益者，「只是大家需要有點耐心」。

川普稍早還推文重申：「關稅是最棒的！對美貿易不公的國家，若不與美談判達成公平貿易協議，就會招致關稅打擊…記住，美國已成為被掠奪的『小豬撲滿』。而一切都會很棒的！」

政治精算 恐無濟於事

《紐約時報》指出，川普此時推出補助農民政策，顯然在政治盤算上經過精打細算，意欲藉此展現他對農民疾苦的關懷，且想方設法要保護他們避免貿易戰的惡果。然而，此事卻也凸顯出，川普當初無視農民、農業州國會議員以及部分白宮幕僚的憂慮，不計後果、一意孤行地擴大「以牙還牙」的關稅戰爭。

雖然這是美國當局歷來補助貿易戰受損者的最高額措施，但多個農業團體與國會議員都認為補助方案猶如杯水車薪、無濟於事。新近的農業研究顯示，目前大豆、玉米與小麥等農作種植者的損失就已超過130億美元，且預計未來貿易報復仍將紛至沓來，美產大豆等農產品在國際市場上行情遭打亂，農民深恐近幾年內都難以獲得有利的外國採購合約。

思慮不周 共和黨猛轟

內布拉斯加州共和黨籍聯邦參議員薩斯批評說：「川普先用貿易戰打瘸農民的腿，再花120億幫他們買金拐杖。」賓州共和黨籍聯邦參議員圖米也認為：「美國農業部試圖為當局自已造成的傷口貼上護創膠布，這是以更加糟糕的政策來調和糟糕的政策。」

田納西州共和黨籍聯邦參議員寇克表示：「你（川普）那糟透的貿易政策將農民逼進貧民收容所，然後又去向其他國家借錢來對貧農提供福利措施。很難相信，國會當前竟然還沒出現公然反抗此事的局面。」

阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員穆考斯基則批評川普思慮不周延，質疑為何只單獨補助農民，而漠視其他同樣遭貿易戰損害的製造業與能源業者。她問川普政府說：「究竟是如何畫清受害者與非受害者間的界線？」

美國總統川普透過推特抨擊北京。他表示：「中國對準我們的農民，他們明白我關心和尊敬農民，但故意要挾要我繼續讓美國被佔便宜。他們的企圖很惡毒而且注定失敗，我們一直到現在都表現的如正人君子。」

(中國時報)

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