陸美若攤牌 蘋果在劫難逃

2018年07月26日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普總統至今對大陸祭出的關稅清單，均未殃及手機。但《華爾街日報》報導，美陸貿易戰若攤牌，手機在劫難逃，蘋果公司可能受到重大衝擊，蘋果在中國大陸的事業也可能淪為北京報復的目標。

貿易專家指出，川普上周揚言對總值5000億美元大陸貨加徵關稅，幾乎涵蓋所有銷往美國的大陸貨，屆時iPhone勢必無法倖免。根據聯邦國際貿易委員會(ITC)統計，2017年美國從大陸進口的智慧手機價值達450億元。靠著美國設計、大陸生產的模式，iPhone成為蘋果的金雞母，也為大陸賺進龐大外匯收入。

大陸每年從美國進口約1300億美元商品，華府若不斷加碼徵稅，北京很難在關稅上以牙還牙，但可以用其他手段打擊美國企業。大陸商務部已表示，將使用包括數量型和質量型工具在內的舉措反制，包括採取行政手段，增加技術以及環境質量標準的壁壘，以提高產品質量與技術規格標準，來限制對方的出口。

據報導，2017年大陸出口金額最多的企業，是鴻海旗下富士康鄭州廠，金額高達281億美元。鄭州目前是全球最大的蘋果手機生產基地，2017年鄭州生產了1.04億支手機，幾乎占蘋果公司全球銷量的接近一半。有分析家指出，這些產品為美國和蘋果帶來成倍的獲利，卻被美國視為大陸享有巨額貿易逆差而非順差。

報導指出，大陸是蘋果公司在美國以外最重要的單一市場，iPhone在大陸智慧型手機市場有9％占有率，貿易戰持續，蘋果可能淪為北京報復下的犧牲品。

華府智庫布魯金斯研究所中國學者杜大偉(David Dollar)說：「他們(蘋果)應該會很焦慮。」美陸貿易緊張升高之際，蘋果執行長庫克今年3月和4月在北京和華府間奔走，努力避免事業受到衝擊。報導也提到，對華府和北京而言，把蘋果拉進貿易戰，風險並不小，因為美國消費者可能抱怨川普害iPhone賣得更貴，而且蘋果透過鴻海集團等大陸供應鏈，間接提供300萬個就業機會，因此貿易戰升級對雙方都不利。

(中國時報)