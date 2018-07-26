史上3大核災 俄日美損失慘重

全球歷年來重大核災

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中國時報
／綜合報導
發生鈾洩漏的核能燃料廠位在南卡羅來納州。（圖取自Google）

美國南卡羅萊納州的1間核燃料棒工廠發生鈾外洩事故。近數十年來，日本福島、前蘇聯車諾比、美國賓州三哩島都曾發生重大核災，其中福島與車諾比核災都屬國際原子能總署（IAEA）核事故量表中最高等級（等級7）的災害，三哩島事故則是美國史上最嚴重的核災。

2011年3月11日，日本東北部發生芮氏規模9.0超強地震，福島第一核電廠冷卻設備在海嘯中損毀，隨後爐心熔毀。事故發生後，約1300餘人因本次核災造成的不良影響而死亡，大量放射性物質也被釋入土地海洋中，至今仍影響甚巨。今年初日本綠色和平組織在福島縣2個城鎮進行調查發現，當地輻射水平仍比國際限制高出100倍，等於每人每周接受1次胸部X光檢查的輻射量。

車諾比核災發生於1986年4月26日。當時車諾比核電廠4號反應爐因操作人員違規進行實驗，反應爐頂蓋被炸毀，約200人遭到輻射重度汙染，其中32人在3個月內喪生。事故後數十萬居民被迫疏散，還有數十萬人遭到輻射汙染，降下的輻射塵超過200顆廣島原子彈。這起意外被認為是史上最嚴重核災，災損估計達2000億美元，這也是首例被列為核事件量表第7級的重大事故。

三哩島核物質外洩事故發生於1979年3月28日，賓州三哩島核電廠（Three-Miles Island Nuclear Generating Station）因設備故障加上人員疏失造成部分爐心熔毀，所幸核電廠的圍阻體發揮重要功用，核電廠方圓50英哩範圍內的220萬居民無人發生急性放射線反應。該事件也是美國核電史上最嚴重的一起核事故。

(中國時報)

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