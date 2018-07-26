川普擺平小三付現 錄音曝光

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中國時報
／綜合報導

有線電視新聞網（CNN）24日晚在新聞節目，獨家播美國總統川普與其前私人律師柯恩討論付款給自稱與川普有過婚外情的前花花公子玩伴女郎凱倫．麥克道格（Karen McDougal）的祕密錄音，其中包括「付現金」等言詞，顯示當時為總統候選人的川普對擺平此事，在選前知情。

這段錄音是在2016年9月錄下，日前由柯恩的律師戴維斯（Lanny Davis）提供給CNN。在錄音當中可以聽到川普與柯恩的聲音，討論如何買下凱倫接受媒體訪問的版權。凱倫原本要透過媒體專訪，自爆她與川普在2006年曾發生婚外情，而且持續10個月。

柯恩在錄下的談話中對川普說，打算成立一家公司，並且透過這家公司出錢購買八卦小報《國家詢問報》母公司美國媒體（American Media）的專訪版權。

柯恩說：「我需要開一家公司，以便移轉有關我們的朋友大衛的資訊。」CNN報導，柯恩所指可能是美國媒體的老闆大衛‧佩克（David Pecker）。

川普則打斷柯恩，問道：「財務方面呢？」柯恩回答：「我們必須付錢。」川普則接著說道：「付現金。」接下來聲音含糊，聽不清楚有關付錢的後續討論。《國家詢問報》的母公司在2006年8月曾支付凱倫15萬美元，要求勿將她與川普之間的關係公開。

川普律師朱利安尼則說，有關錄音不能證明川普違法，除非是笨蛋，總統絕對不會成立一家公司，然後以現金付款。

(中國時報)

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