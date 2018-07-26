生意清淡 郵筒裁撤聲紛起

花蓮地區郵筒常常空無一信或只有一兩封信，花蓮郵局近期已在花蓮市內21個郵筒上貼出公告，8月1日即將拆除。（中央社）

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中國時報
／綜合報導

網路和手機興起，造成手寫信件減少，花蓮縣郵局決定8月起，把目前86個郵筒將移除21個，基隆郵局這個月裁掉23個郵筒，台南、台中和彰化郵局也都有裁撤郵筒計畫，顯示路邊郵筒逐漸消失中。

寫信的溫度 逐漸褪去

對七年級以前民眾來說，透過郵筒傳遞思念與祝福是共同記憶，花蓮市區最近許多路邊郵筒被貼上裁撤公告，民眾王景源直呼「有點感傷」。他說，手寫信才是「有溫度的溝通」。

台南郵局表示，因民眾使用習慣改變，郵務士經常1個月僅收到2、3封信件，甚至沒有信件，將裁撤133個郵筒；基隆郵局管轄偏鄉地區郵筒常收不到信件，今年7月已裁撤23個郵筒；台中郵局考慮裁撤偏遠、使用量低的郵筒；彰化縣505個郵筒要裁掉54個，彰化市也要裁掉27個。

花蓮郵局郵務科長劉永裕表示，花蓮郵筒量全盛時期曾多達120多個，如果8月裁21個之後，等於減少了2分之1。

女友嫁郵差 此景難再

服務40多年的花蓮郵局陳姓員工回憶，早年通信不發達，郵件擔負起情感與訊息交流任務，曾有一位年輕人每天寫情書投遞郵筒寄給女友，未料信寫得太勤，女友最後和郵差結緣，書信寄情的年輕人最後成了牽紅線的媒人。只是在郵筒逐年減少的今天，此景恐也再難出現。

「郵筒不會消失！」花蓮郵局局長郭信炎指出，全縣38處郵局前仍有放置郵筒，盼民眾能善加利用，郵局也在各地打造特色郵筒，像是國安郵局前的撒奇萊雅族郵筒、天祥郵局的太魯閣族郵筒以及豐濱郵局的噶瑪蘭族郵筒，會扛起景點特色的重任。

(中國時報)

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