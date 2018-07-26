政策生效 單元二房價看漲

2018年07月26日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

單元二「時程容積獎勵」於去年畫下句點，未來單元二土地持有成本逐年提升，房價也將隨之走高。不少建商預期將於年底推出新案，搶搭最後一波熱潮。如寶輝、雙橡園、精銳、陸府、久樘、興富發等均卡位單元二，迎接房市新高峰。

台中市政府祭出「時程容積獎勵」以鼓勵單元二開發，自民國102年1月7日起，開發商於105年8月前取得建照，最高可獲20％的獎勵容積，加上基地合併開發、總獎勵容積可達35％以上。

按照建築法規定，建商取得建造執照後，應於6個月內開工，得展延一次，延長一年期限，單元二具「時程容積獎勵」資格土地最遲將於今年底到期。

單元二是台灣自辦市地重劃史上、開發面積最大的重劃案，總開發面積高達186.32公頃，總投資金額逾75億元，可供建築用地達100公頃、約30萬坪。單元二法令較七期更嚴格，必須符合「臨20米以上馬路、且為1,000坪以上完整建地」兩大條件，才具有興建住宅大樓的資格。

單元二住宅大樓平均建蔽率約在20％，較七期的平均建蔽率45％還要低，也讓單元二可創造大量綠覆庭園，達到森林中的住宅環境，更適合人居。

單元二土地成本提高，與容積獎勵截止，以及土地持有成本逐年提升相關連，隨著公告地價與實際地價越趨近，稅賦增加，導致地主持有成本提高。加上單元二土地交易熱絡，不少地主惜售，使得單元二土地成本走高；實價登錄資料顯示，單元二新富段土地已從102年每坪32~38萬元提高至105年42~49萬元。

受到政策影響，預估明年起每坪土地成本將上漲5-6%，建築成本預期每坪將提高近5萬元，疊加建商管銷等成本，預計每坪營造成本落在35-43萬元。

明年起，北單元二房價預期落在每坪45-60萬元、中單元二45-50萬元、南單元二40-45萬元。目前南單元二建案以精銳建設「精銳博」為指標。基地位於龍富十路與新富二街口，緊鄰萬坪雙公園，四面鄰路，基地2377坪，僅使用其中350坪蓋大樓，超低密度綠特區，成為單元二綠美宅指標。

此案2棟建築前後錯落、四向皆正面的規劃，讓每一戶都能享有樹海景致，每坪房價直逼4字頭，銷售已破九成，近期交屋大獲好評。

與七期新市政中心相連的北單元二，是眾家豪宅建商搶進的區域，有新市政綠特區之稱。

其中指標建案陸府「植森」，將於今年第三季完工。該案建蔽率僅21%，社區內擁有800坪原生森林花園，並透過大量樹木植栽綠化陽台，有如垂直式森林。其跳脫傳統豪宅的設計，受到重視生活的頂級客喜愛，銷售破9成，成交單價每坪超過50萬元。

豪宅龍頭寶輝建設位在龍富路五段、近市政南一路口新案，以當初土地購買價格每坪80萬元推估，新案開價上看6字頭。

而久樘開發於河南路、市政路口的土地，每坪單價甚至超過90萬元，精銳建設在公益路周遭也有土地，地點位於單元二核心地段，也引起市場矚目。

另外，雙橡園開發預期年底進場的新案，位於單元二市政南一路，推出46至100坪產品，每坪開價在50至60萬元，預約十分火熱；臨近的新成屋還有裕盛建設位於永春東七路878號的「樸森林」個案，規劃34戶、3房產品，每坪37萬元起。

(中國時報)