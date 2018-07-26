老佛爺 首座跨界藝術住宅

2018年07月26日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

忠泰建設首度揮軍台中之作「老佛爺」，力邀時尚大帝卡爾拉格斐，聯手打造全球第一座跨界設計的精品時尚宅。

「老佛爺」個案基地面積近2000坪，為台中市中心難得的大面積開發案。再加上該案位於科博館與美術館間，地段相當絕版。「老佛爺」個案，從建築外觀、公共空間到室內的平面規劃，全由卡爾拉格斐親自操刀設計。

卡爾拉格斐指定合作的國際團隊中，由日本籍的三谷康彥負責景觀設計。三谷康彥為日本皇室御用景觀設計師，將該案景觀與草悟道結合，就像住在森林中。

而英國籍藝術家沃夫根則是針對「老佛爺」個案，特別打造一座裝置藝術作品。以星盤的概念為主軸，在設計上也特地呼應環境，將科學與美學融合，創造出獨一無二的作品。

忠泰集團副董事長李彥良表示，「老佛爺」是一件世界級的開發案。卡爾拉格斐叱吒國際時尚界50多年，是全世界頂尖的創作大師。為了將巴黎帶到台中，忠泰建設也將傾全力協助，讓卡爾拉格斐設計的全球首座住宅作品完美呈現。

2000年忠泰建設於台北大直推出的「輕井澤」，由當時日本排名第一的日建設計株式會社規劃，並與中鹿營造合作。

當年不但是台北首棟與國際級建築團隊合作的住宅案，也成為忠泰建設轉型的代表作，奠定忠泰建設成為台北豪宅領導品牌的根基。

為了讓每一棟建築都有其獨特代表性，忠泰建設近20年來不斷求新求變，除了台灣的菁英級建築師之外，也秉持國際視野，極力延攬全球知名建築大師共同合作推出新案。多年來合作過的國際團隊與設計師涵蓋日本、美國、澳洲、英國、法國、荷蘭、新加坡等各地，累積了不少國際級的合作經驗。

忠泰建設曾與青木淳、團紀彥、普利茲克獎得主安東尼‧普里達克等世界級大師合作，為了徹底讓法式時尚藝術走入建築，首度邀請全球時尚大帝卡爾拉格斐聯手合作，打造全球首座的跨界精品住宅案「老佛爺」。

卡爾拉格斐目前為知名義大利時裝品牌 Fendi 與法國時裝品牌 Chanel 創意總監。近年來跨領域到時尚精品飯店設計，以 Karl Lagerfeld Hotel 品牌希望將卡爾拉格斐生活品味與態度推廣於全球，目前最新的飯店是在澳門打造豪華精品酒店。

(中國時報)