精銳博 空中造景媲美阿凡達

2018年07月26日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

精銳建設於單元二推出的「精銳博」個案，廣達2000坪的森林花園中，重現電影「阿凡達」奇景。電影阿凡達中，最知名的場景當屬於飄浮在空中的巨大跳島，隱藏其中，壯麗的植栽與生態，更令人驚奇。

精銳建設此次將美宅觀點擴大到自然風景，「精銳博」個案不僅庭園規模驚人，更有許多令人讚嘆的奇景與收藏。例如阿凡達空中造景、海底侏羅石等，讓住戶不必出門，就可觀賞珍稀景觀，堪稱綠美宅之最。

基地內位於建築物北側森林的泳池畔，就是住戶最愛駐足觀賞的景點-「阿凡達空中奇景」。巨大的空中造景，彷彿活的有機生命體，隨著時間增長，將擁有獨立生態圈。

池畔周遭還規劃眾多有趣的設施，如巨大的鳥屋吧檯，讓住戶如自然中的鳥兒，累了就停下來棲息，而藝術家姜憲明創作的蝸牛家族，則是要提醒住戶，放慢腳步，好好享受庭園生活。

南側森林環景生態池中，兩座來自海底深處的萬年侏羅石，是收藏家割愛的多年珍藏，形狀彷彿恐龍破殼而出，所留下的蛋形化石。

建築基座在生態池上方設計一道大跨距的斜角框架，門廳大落地窗也巧妙地向著水域斜伸而出，再利用石材與玻璃的鏡面反射，將風景倒映上來，讓景觀生態池擁有720度延伸視覺空間感。

此外，「精銳博」在近2000坪的私人花園內，種植了約400棵喬木，由三大景觀團隊攜手打造。門前栽植一長排筆直高聳的櫸木，氣勢驚人，進門後，迎賓五葉松映入眼簾，背景是觀音山石、北新庄石、楓港石、埔里石鑿砌堆疊，百噸巨石打造流瀑水景。

水瀑旁的石階上行，彷彿上山溯源，東西兩端登頂處各有時尚鳥屋，皆位於適合賞景的制高點，讓住戶可短暫歇息。石磨鋪成的財祿曲徑，更可引領住戶一探秘境。

(中國時報)