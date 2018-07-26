樹也Villa 與環境共存共榮

2018年07月26日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

世界不動產聯盟會員日前參訪久樘開發「樹也Villa」，見證了這座與環境共生共好的生態建築。世界不動產聯盟會員受邀來台參加國家卓越建設獎頒獎典禮，該聯盟的開發商委員會主席，龍寶建設董事長張麗莉特別安排一趟台中建築之旅。

「全球卓越建設獎」素有建築界奧斯卡獎之稱，由世界不動產聯盟(FIABCI)所發起，目的在肯定具有創新的卓越建設作品，也樹立世界不動產聯盟理想的建築典範。獎項的評審方來自國際頂尖的房地產專業人士與專家，共同評選鑑定。而「樹也Villa」由於其環境永續的開發模式，在全球超過65個會員國中脫穎而出得到首獎。

「樹也Villa」位在苗栗三義的山林中，總面積約有3公頃，但僅用600坪土地建造4間各具自然風貌的客房，以及1間主接待會所。其餘土地遍植樟樹林及原生種樹木，旅人在「樹也Villa」可體驗森林大地與生態物種的自然之旅。看似簡單的5棟建築，前後卻花了12年時間才完成。

樹也Villa的投資開發者久樘開發取得這片土地時，土質、林相、水域已被檳榔樹嚴重破壞，久樘開發為生養復育土地的「體質」，大量種植台灣本土原生種樹木，增進水土保持性並恢復生物鏈。

不只如此，為了不使用大型機具破壞生態系統，改用輕型挖土機甚至用人力或手工具降低環境影響。在不砍樹的原則下，建築物的建造依現有樹木位置繞道而行，並且還預留樹木生長空間。因此4間客房就有4種不同樣貌，有的依樹而寢，有的觀樹而沐。

久樘開發董事長陳梓旺是個愛樹之人，從事營造業46年來有一半的時間都在種樹，親手種的樹有上千棵。原本「樹也Villa」這塊山林是陳梓旺為家人規劃休閒聚會的地方，經過多年的環境復育後，許多保育類的蝶、鳥、蛙等生物也重新回來棲息。

陳梓旺希望將這份得來不易的台灣之美讓更多人看到，因此也促成了「樹也Villa」的誕生，意外成就了台灣建築之光。

(中國時報)