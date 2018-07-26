永慶公益淨灘 響應愛地球

2018年07月26日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

永慶不動產、有巢氏房屋及台慶不動產中區經管會，17日上午於大安海水浴場舉辦「2018永慶三品牌中區公益淨灘」活動，具體落實愛地球行動。

當天活動，三品牌共號召夥伴及其家人、朋友共超過2,000人擔任環保志工。現場大朋友、小朋友花了2小時，共清運出2公噸以上的廢棄物，還給沙灘乾淨原貌。

參與淨灘的陳先生說，藉由淨灘活動，可以帶小朋友到海邊玩，也能作機會教育，讓小朋友透過實際撿拾垃圾的方式，了解到環境是需要大家一起來維護的。

而熱愛潛水的林小姐也表示，去潛水有時會在海底看到一些寶特瓶或吸管等垃圾，因此她才會參與淨灘活動，大家一起維護海邊的生態。

永慶房產集團加盟事業體董事長劉炳耀在參與淨灘行動時表示，透過淨灘的公益行動，不僅為環境保護盡一份心力，也能提升同仁對大自然的環保意識，與家人、好友成為環保尖兵。他說，未來會繼續以實際行動，發揮地球公民的力量，一起守護大自然。

淨灘活動發起人，永慶不動產經管會會長陳立信也強調，颱風過境後，垃圾叢生，因此今年才決定號召夥伴們用實際行動，一起維護沙灘的環境，明年還會再來。

中區永慶不動產、有巢氏房屋及台慶不動產長年投入公益回饋社會，不僅經常響應十方啟能中心公益活動，也經常捐贈物資到偏鄉學校、或舉辦公益路跑園遊會，所得捐助弱勢族群。

同時永慶也發動集團旗下千店萬人投入「愛圓滿接力」公益計畫，去年已提供超過150場公益服務，達1萬人次參與。未來，永慶將號召更多同仁加入志工行列，為台灣注入更多正面能量。

(中國時報)