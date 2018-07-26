美國防授權法 推動美台軍演

2018年07月26日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

國防授權法涉台重點

美《2019財政年度國防授權法》（2019 NDAA）草案最終版出爐。國會在法案內建議國防部推動美台聯合軍演。原先參院版草案鼓勵美軍參與台漢光演習，並未列入最終版。大陸外交部昨回應稱，陸方對此表示強烈不滿和堅決反對，並已多次向美方提出嚴正交涉。

大陸外交部昨表示，相關內容如獲通過成法，將嚴重損害陸美互信，損害兩國在相關領域的交流合作及台海和平穩定。敦促美方摒棄冷戰思維和零和博弈過時觀念，立即刪除有關消極內容。

參眾兩院協商委員會23日就《國防授權法》草案內容達成共識，完整版本於昨日公布，接下來兩院將各自再度投票表決，通過後咨請美國總統川普簽署後公布生效。眾院預計今日進行表決，參院表決日期則尚未敲定。

陸稱損害互信與交流

在NDAA最終版本，涉台部分為第1257與1258條。第1257條在強化台灣軍力，要求國防部長與台相關部門協商，針對台軍隊、特別是後備軍力全面評估並提建議，以提升台灣自我防衛能力。

法案頒布後1年內，國防部長需與國務卿協商，並向相關委員會提交總體評估報告，報告內容需針對「擴大美台高階軍事交流與聯合軍事訓練」及「支持美國對台軍售」與其他軍備轉移，特別是發展不對稱作戰能力等提出評估、建議與計畫。

第1258條則為不具強制力的國會意見。國會建議，《台灣關係法》與「六項保證」是美台關係基石，美台應強化國防及安全合作，支持台發展現代化且足以自衛的國防力量。

國會建議強化台防禦

國會意見指出，在《台灣關係法》基礎上，美應支持台透過對外軍售、直接銷售與工業合作取得防禦性武器，並強調不對稱戰力與海面下作戰能力。同時，美方也應提高對台軍售的可預測性，確保及時審查並回應台對國防武器和服務的需求。

國會也認為，國防部長應加強與台安全交流，包括與台進行實地訓練與軍演，並據《台灣旅行法》，促進雙邊高階國防官員與一般官員交流。美台也應擴大人道主義援助與救災合作，並考慮在年度「太平洋夥伴」任務中派遣美醫療船訪台。

總統府昨聲明指，對於美國會長久以來對台包括安全上各領域事務的堅定支持，表由衷感謝。

(中國時報)