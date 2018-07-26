女嬰打黑心疫苗 確診百日咳

大陸假疫苗事件持續延燒，各省市政府紛紛回應輿論質疑。圖為一名母親帶幼兒接種疫苗。（美聯社）

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中國時報
李文輝／綜合報導
廣東深圳一名女嬰接種首針長春長生生產的百白破疫苗後，仍確診感染百日咳，一度病情嚴重，送入兒童醫院加護病房（ICU）搶救。（摘自多維新聞）

儘管大陸廣東等30個省市區宣布並未採購長生生物科技公司涉事批號的各式黑心疫苗，但是民眾最擔心的施打不合格嬰幼兒百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗（百白破疫苗）依舊染病情事，疑似在廣東深圳出現，一名女嬰接種首針長春長生生產的百白破疫苗後，仍確診感染百日咳，一度病情嚴重，送入兒童醫院加護病房（ICU）搶救。

廣東省疾病控制中心22日宣稱並未採購涉事百白破和狂犬病疫苗。但兩天後遭港媒《東網》報導打臉，一名受害女嬰的彭姓母親出示施打預防針卡顯示，病嬰於今年2月22日，在深圳社康中心接種長春長生生產批號201611020-01百白破疫苗，渠料3月初便出現咳嗽症狀，愈來愈嚴重，經過深圳市兒童醫院確認為百日咳。

女嬰母親指出，由於病情相當嚴重，就連醫師和護理師都說從來沒用過那麼大劑量的紅黴素治療，女嬰出院後咳嗽症狀雖然緩和，但有嚴重嘶啞聲音，很明顯是呼吸道或聲帶受傷。

彭女對於女兒接種疫苗後仍發生百日咳懷疑有兩種可能，第一是疫苗失效，對百日咳桿菌缺乏正常免疫保護作用；其次是疫苗沒有充分啟動（疫苗特性）。

深圳女嬰百日咳事件，引起粵港澳大灣區矚目，《澳門力報》質疑，這次深圳女嬰接種疫苗後染病事件並非首例。2016年7月，深圳有一個8月大女嬰在接種麻疹風疹聯合疫苗後現肝衰竭症狀，之後更出現疑似腦積水，一度被送入ICU搶救，初診證實罹患急性重症肝炎，當時女嬰家人也懷疑與疫苗有關，但最終無法確定。

(中國時報)

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