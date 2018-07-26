台美軍事合作 陸媒畫紅線

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中國時報
呂佳蓉／綜合報導

針對台美軍事合作升溫，大陸媒體《環球時報》社評列出台美軍事合作的大陸紅線，包含台美聯合軍演、美軍艦停靠台港口、台美高官互訪與美國軍人可直接進駐台灣；報導直嗆，這些台灣想都不要想，「因為那真的都是台灣割據徹底結束的前奏」。

《環球時報》以「台獨是綁在歷史滅鼠大夾子上的奶酪」為題發表社評，該文指出，對民進黨當局而言，台美關係也不是愈近愈好，台美的走近，必須控制在大陸可忍受範圍。

社評中提到，台美互動在增加中，美國在新年度的《國防授權法》草案又在制定中，其中還有美國支持台灣增加防衛能力、擴大台美聯合訓練等新建議。社評直言，從川普當選以來，就顯示出將台灣當作牌打的意願，以脅迫大陸在其他議題上讓步，而過去這段期間，美方通過了《台灣旅行法》等，就是要為打台灣牌做準備。

評論也向美方喊話說，相信美方不會糊塗到以為他們可在台灣方面做些大事。台灣是大陸標誌性的核心利益，近來在解放軍的實力迅速壯大，也開始改變了台海地區的格局之際，美方在這一地區的絕對軍事優勢受到動搖。因此，若美方要徹底打破「一中政策」，得付出極大代價，不相信川普政府有這樣的決心。

評論也說，台灣需看清，美方很難下決心，與陸方在台海戰略對撞，在今後要做的機率也很小。若台灣踩到《反分裂國家法》紅線，台灣將在很大程度上獨自承受來自陸方的懲罰，美國屆時僅可能給予一些「道義支援」及需要花費公帑購買的軍事裝備。

評論說，台獨可能是他們很惦記的一塊乳酪，但它是歷史滅鼠大夾子上的一塊誘餌。勸他們，別去叼它。

(中國時報)

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