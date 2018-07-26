長生股東精準拋售 套現逾30億

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中國時報
李文輝／綜合報導

大陸長生生物科技公司因涉嫌生產黑心疫苗，股價在7月15日起暴跌前，至少有兩大股東以低於收盤價2至3元人民幣（下同，約合新台幣9.2至13.6元）的價格於7月9日前大量減持，套現各近3.43億元，合計6.86億元（約合新台幣31.6億元），堪比「股神」。

長生生物隨著今年上半年大陸生醫類股在A股市場走紅，3個月漲幅153.72％，股價2月中旬從每股11.82元，攀升到5月11日盤中每股29.99元高價。

大陸界面新聞網報導，長生生物在2017年第三季時，只有兩家基金機構持倉。同年11月長生生物的白百破疫苗被查出不合格，卻有更多家公募機構「逆勢操作」，到去年第四季，已有17家公司旗下25檔基金持有長生生物。

然而，隨著今年第一季股價創新高，持倉基金數量從25檔下降至11檔，涉及公司減至9家，到第二季，連這9家公司基金都已全部「出逃」。

界面新聞指出，另一方面，今年6月至7月初，有約20家機構合計買入1500多萬股，助推長生生物股價走高。

但也有賣方頻繁拋出，在大宗交易中，平安證券北京知春路營業部從4月19日到7月9日，通過26次累計賣出1723萬股，套現金額近3.43億元，精準避開「地雷」。

無獨有偶，長生生物第五大股東。持股6.77％的曲水卓瑞創業投資合夥企業，也在4月19日至7月9日期間，通過大宗交易先後9次減持公司股份1723萬股，同樣套現近3.43億元。

上述兩者還有一個共同點，在於每一筆成交價都低於減持期當天收盤價2到3元左右，顯示拋售出逃意圖明顯。

(中國時報)

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