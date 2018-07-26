最後一刻 44家外航全改我名稱

2018年07月26日 04:11 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 呂佳蓉、／台北報導

25日是大陸向全球44間航空公司，要求更改台灣國籍標示名稱的最後期限，趕在最後一刻，包括三家美籍航空公司與港籍航空公司昨全把「台灣」自官網拿下。而越南航空截至昨晚9時仍有「台北,台灣」，後來也將台灣拿掉。

美航空公司在最後一刻更改官網上對台灣的名稱，美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷昨表示，美方持續向陸方表達，強烈反對強迫私人企業在其公開可見的內容上，使用政治性質的特定語言；美方立場從未改變，美航空公司不應被強迫遵循如此規定。

我外交部昨措辭強硬回應，全篇以「中國」稱呼對岸，強調「台灣就是台灣，台灣不受中國政府管轄」，台灣是民主的國家，台灣的自由民主、人權法治等成就，普獲國際社會肯定，也讓沒有政治自由的中國人民所稱羨。

陸委會說，這已嚴重侵犯企業營運自主、傷害我國民權利與感情；此種用政治力粗暴干預之蠻橫作為，已對兩岸及台港澳關係發展造成不利影響。

一直未改名的國泰、港龍等香港航空公司，昨上午中英文版官網均將「台灣」改成「中國台灣」；越南航空中文版到昨晚9時，仍有顯示台灣，直到9點半後才改為台北，而英文版的東北亞區塊則全列城市名；美國航空與聯合航空僅列台灣城市名，達美航空中英文網頁在「全球與其他地區」一欄台灣仍是選項，但點進去只有城市名，南韓的大韓與韓亞航空則以城市表列。

對於這些更改，大陸外交部發言人耿爽昨指出，注意到圍繞此事取得的一些積極進展，對有關外國航空公司採取的整改舉動給予肯定。至於有記者詢問美籍航空公司列城市名是改半套，耿爽未直接回應，只說向有關部門詢問。

政大國際事務學院副院長黃奎博指出，大陸對台打壓更靈活，且壓力更強烈，此次打壓行動不止是對台灣，也對外國企業做出要求；而東亞青運被取消，也許北京在考量台灣縣市長選舉結果與打擊台獨勢力當中，認為後者是更重要的考量。

(中國時報)