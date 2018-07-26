被酸草包 徐國勇嗆警情緒化

2018年07月26日 04:11 中國時報 陳鴻偉 、 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

內政部長徐國勇宣示提高見警率，遭基層員警批評完全不懂警政。徐25日回批，「酸言酸語對國家施政沒有幫助」。（方濬哲攝）

內政部長徐國勇上任強調提升見警率，改善治安，臉書「靠北警察」有基層留言講「幹話」、「草包」，徐25日表示講這些話的人不懂他意思，他是要把低效、無效的勤務減少，提高有效的見警率，不否認短期內會增加警察工作量，他反嗆不應用情緒化字眼批評，「這對國家施政沒幫助。」

徐國勇說，反駁他的人拿美國40年前的實驗，說要證明見警率無效，但拿那個實驗講現在的警察工作，「這幾十年見警率的精進，難道他們都沒有讀到嗎？」

鄭捷案 成功壓制再犯

徐以鄭捷捷運殺人事件為例，表示此案就是靠見警率提高，每一列列車上有警察巡邏，最後才能壓制下來。徐國勇說，為緩和警察工作負擔，他要警政署檢討無效率、低效率的巡邏、臨檢，像不是犯罪熱區，例如偏僻的山上，把這裡的見警率做調整，移到較熱門的地段。

斷章取義 對國家無助

再來就是增加員額，補滿員警缺額，這部分他很有把握。徐說「他要很不客氣地講」，有人斷章取義，拿一段話用情緒化字眼批評，強調他的作為是一整套的，酸言酸語對國家整體施政是沒幫助的。

警政署昨也替見警率解釋，強調此「見警率」是指民眾看見警察的機率與頻率，警方近年落實科技建警目標，引進「智慧分析決策支援系統」，跨轄區整合「治安斑點」、「治安熱點」及「區域情資」，利大數據進行巡邏、臨檢等勤務，而非無效率的使用員警執勤。

警政署挺 大數據派遣

警政署表示，見警率不是要求員警不分晝夜、不論區域出勤，要大家站在ATM前，或無止盡地守株待兔耗費心力；而是經過科學分析，符合現代警政潮流與犯防理論，不是當年堪薩斯城實驗，做出隨機巡邏無效的結論可相比。

最早提出提高見警率是在2003年時任內政部長余政憲推出犯罪零成長專案，後來蘇嘉全推動全民拚治安也提到見警率，政黨輪替後，內政部長陳威仁在小燈泡命案後也說短期方面提高警察見警率，如今徐國勇上任再把此做為改善治安的重點。

(中國時報)