溜進苗檢調包尿液 毒蟲回籠

2018年07月26日 04:11 中國時報 陳慶居 、何冠嫻／苗栗報導 、何冠嫻／苗栗報導

苗栗地檢署發生維安大漏洞！毒品假釋中的葉姓男子，上月前往地檢署接受採尿追蹤時，竟躲在廁所內等員工下班後，潛入採尿室調包尿液後逃逸，地檢署發現後亡羊補牢，加強安全措施，昨消息曝光，警方晚間在竹北逮捕逃亡月餘的葉男，扳回面子，葉坦承因繼續施用毒品，害怕被關，才鋌而走險。

這起尿液被調包的離譜案件，是苗栗地檢署成立以來首宗，葉未來除將被撤銷假釋，也將被追訴妨害公務、偽造文書等刑責。

據調查，33歲葉男6月21日下午4時許到苗檢2樓，最後1個接受採尿追蹤，因擔心吸毒會被驗出陽性反應遭撤銷假釋回籠，瞥見採尿室上方氣窗未上鎖，竟決定調包尿液。

他先躲進同樓層廁所，等苗檢員工陸續下班後，於晚間8時許攀爬外牆從氣窗潛入採尿室，撬開冰櫃鎖頭，將其原先採集的尿液倒進馬桶，調包成自來水，躡步走出採尿室後，再沿廁所旁窗戶一躍而下，從1樓花圃逃逸，前後約4小時。

採尿室人員隔天發現鎖頭遭破壞，調閱監視器確認為葉姓毒蟲所為。面對尿液遭調包的嚴重違失，苗檢內部不希望家醜外揚，僅通報苗栗警分局採證調查，但未立即對葉男進行拘捕。直到昨消息曝光，地檢署坦認疏失，並稱已加強巡邏和防盜。

苗栗警分局偵查隊也在昨晚趁葉嫌在竹北市探訪女友時，埋伏拘提他到案。葉坦承擔心再回籠，所以調包尿液，並供稱1個多月來流竄頭份、竹南及新竹地區，全案刻由檢警調查中。

(中國時報)