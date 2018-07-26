偏僻警力調熱點 基層譏打嘴炮

2018年07月26日 04:11 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

內政部長徐國勇要求提升見警率，基層員警普遍不滿地說：「拚治安需要專業，不是打嘴炮！」基層表示，見警率要依治安熱點做彈性安排，大家都知道，但會排擠其他勤務，尤其部長說把偏僻山上的警力移到熱門地段，這是要放縱山老鼠橫行？員警一下轉換到繁重地區工作能適應嗎？諷刺這不又是幹話？

員警說，徐國勇舉鄭捷案為例，但後來發生多起「電車痴漢性騷擾」案件，都沒有現場遭警察逮獲，況且幾天前，１隻老鼠就把北捷車廂內的民眾嚇得像命案現場逃難，「就算員警在場，恐怕也沒辦法吧？」

員警指出，現在總統維安勤務已把大家搞得人仰馬翻，尤其台北市治安熱點分局幾乎都要支援陳抗勤務，智慧警政的年代，警力應妥善運用才對。

以北市治安狀況最複雜的中山區，深夜酒店林立的林森北路約800公尺距離，就有中山分局各派出所加保安大隊警力約30人在巡邏、路臨檢，確實每天都有查獲至少K他命的績效，但資深巡佐坦言：「提升見警率只是短時間遏阻犯罪，長遠來說仍然沒用。」

巡佐說，犯罪不只是發生在馬路，因為林森北路的警察夠多了，警力要能有「戰力」才算數，畢竟菜鳥警察要處理深夜聚眾案件，還是很吃力。

「如果增加警察巡邏人數就有用，那放人形立牌、假人就好啦！」有官警表示，這幾年為了補足警力缺額，警政署擴大容訓量，但菜鳥警察經驗不足，連清槍都會走火，「長官還怕派你出去攔檢時，槍被歹徒搶走咧！」

北市某派出所長則說，北市治安熱點集中在中山、大安與萬華區，提升見警率應是增加這些地方的攻勢勤務警力，但過去民進黨批評國民黨執行警察太多，是警察國家，一下子又要補上這麼多警力，加上年改後大家都打算混到屆齡退休，挑涼單位待，警力過剩才真令人頭痛，對部長的話，只能搖頭嘆氣。

(中國時報)