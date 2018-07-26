學承電腦惡性倒閉 判賠8217萬

友善列印
中國時報
／台北報導

學承電腦公司前年因經營不善，無預警歇業，導致不少學員繳了高額學費，卻無法上課，權益嚴重受損，台灣消費者保護協會替1700多位受害民眾，打團體消費訴訟求償，台北地院25日判學承電腦應賠償8217萬8280元。本案可上訴。

連鎖補習班學承電腦2016年初，和同一個體系的威爾斯美語、微爾科技（TutorWell），先後無預警倒閉，實際負責人陳永祥被控掏空補習班資產，吸金24億元潛逃海外；掛名負責人的合夥人吳俊賢、翁一緯，北檢認定2人未參與詐欺犯行，依違反公司法起訴，並通緝陳永祥。

全台各地數千名已繳錢買課程的學員中，有不少人分期7至10萬元向學承電腦購買課程，無預警停業，讓學員權益受損。行政院消保會協調相關善後事宜，由台灣消保會代學承電腦受害人提出團體消費訴訟求償，請求返還已收取的學費總額、損害賠償金共1億145萬2522元。

北院審理，學承電腦無人到庭答辯。法官認為學承電腦與消費者訂有契約，並多以終身學習、循環學習包裝，贈送相關企業如威爾斯公司美語課程等值的方式，或使本件消費者與銀行或資融公司簽約進行分期付款，因無預警停業，造成本件消費者無法依約繼續上課，確屬可歸責學承電腦的事由，判學承應賠償8217萬多元。

(中國時報)

法務部長：延續政策逐步廢死 台灣仁本 打造送行者金字招牌

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。