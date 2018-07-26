台灣仁本 打造送行者金字招牌

2018年07月26日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

忠誠殯儀股份有限公司1995年由董事長陳原創立，2003年為擴大經營格局，提升服務品質進行策略聯盟轉型成為台灣仁本服務集團，以「植根台灣、以仁為本」的創業理念，擘劃圓滿完善的殯葬禮儀服務網路。台灣仁本強調，20年來深耕殯葬產業，立志成為華人生命禮儀服務的金字品牌。

為扭轉外界對殯儀業的刻板印象，台灣仁本集團不斷努力提升產業形象，結合禮儀師生命諮詢服務，從臨終接體到喪禮結束後的後續關懷，提供完善貼心的服務，並持續導入新觀念，讓從前受到社會偏見的送行者受到更多尊重，殯儀業逐漸成為備受矚目的行業之一。

台灣仁本服務集團以「真誠關懷、值得信賴」重塑產業形象，樹立現代化生命禮儀服務的新樣貌。首開先例打造六星級往生安息室，並導入ISO品質管理認證系統，雙管齊下改善軟硬體設施。

台灣仁本服務團隊最大特色是「年輕化」、「證照化」、「高學歷」及「高殯葬年資」。員工平均產業年資達5年以上，多數具有國家級「喪禮服務人員技術士技能檢定」合格證照，並以完整的專業訓練、豐富的實務經驗及熱忱的敬業態度，重塑產業形象，創造精緻禮儀服務。

尤其端正筆挺的服裝儀表、誠懇親切的服務態度，是台灣仁本服務團隊給人的第一印象。台灣仁本以最高標準自我要求，展現集團的企業精神。所以每位成員都須經過完整職前及在職教育訓練，培訓科目包括基礎禮儀、禮儀實務養成，課程內容涵蓋喪葬流程、宗教科儀、生死哲學、遺體美容、社會保險及臨終關懷等。

此外，台灣仁本特別與國立台北護理大學、真理大學宗教文化系、經國管理學院老人事業服務系及仁德護專建教合作，結合學術與實務，培養殯葬禮儀服務新血。2014年更將台灣成功經驗移植中國大陸，成立的「華夏仁本禮儀服務有限公司」，至2017年已成立10家分公司，服務據點涵蓋沿海各省，並持續擴大服務範疇。

(中國時報)