柯文哲怨 「備詢都我在被罵」

2018年07月26日 04:11 中國時報 吳堂靖 、游昇俯／台北報導 、游昇俯／台北報導

北農風波再起，北市府日前發文給農委會，要求讓售22.76％北農股權，外界解讀市長柯文哲為了踢走總經理吳音寧不惜砸重本，柯25日對此抱怨，「吳是農委會派的，但每天在議會被罵是我！」身兼北農董事長的陳景峻則直言，如果農委會同意，馬上就可以編列預算購買股權；農委會則強調，北農配合政府調配果菜供銷，不宜出售股權。

農委會拒出售股權

吳音寧上任後爭議不斷，淪為藍綠白「政治提款機」，柯文哲先前更直言「議員不修理她，就會修理我」，近日再傳收購北農股權欲掌北農人事，柯文哲昨坦承，考量北農目前股權分散，由北市府、農委會、民間及台灣省農會等4單位持有，如果農委會願意賣給北市府，董事長、總經理及營運皆由北市府處理、負責，避免現在的問題發生。

外界認為一旦成功收購，股權將達45％，吳音寧恐怕就要走人。柯文哲不滿說，現在就是三不管地帶，若農委會不同意出售股權，也可以出來講啊，他狠嗆「人也不是我們派的，每天在議會被罵是我！」

身兼北農董事長的北市副市長陳景峻說，為了事權統一，支持由市府買下股權負完全責任，不然現在到底是董事長制、總經理制都搞不清楚，每次都是市府出面備詢，一直讓北農變成政治角力場所，十分困擾。

至於是否有編列預算購買股權，陳景峻表示，如果農委會同意馬上就可以編列預算，不然就用第二預備金；農委會農糧署副署長蘇茂祥昨指出，北農經營台北市第一、第二果菜批發市場，供應大台北地區果菜消費需求，該公司配合政府調配果菜供銷，為兼顧農民及消費者權益，農委會持股有其必要。

蘇茂祥強調，農委會肩負穩定農產品運銷秩序，調節供需責任，透過持有北農股權，可派任董事，直接參與董事會決策，監督經理部門執行；若遇蔬果盛產或天然災害，導致供需失衡、物價波動，就可直接採取調節措施，故現階段不宜出售北農股權予台北市政府。

吳音寧盼就事論事

吳音寧則表示，北農議題不應牽扯她是否赴議會備詢，應該就事論事，期盼外界能夠回歸體制面，至於31日的財建委員會報告仍會出席。

(中國時報)