河濱公園親水性不足 朱促改善

河濱公園早已成為新北市民休閒遊憩的所在。（本報資料照片）

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中國時報
／新北報導

新北市廣達1380公頃的河濱綠地空間，已成為大台北地區民眾重要的休閒去處，但在親水性、交通動線與停車規畫、安全維護工作三方面仍有不足，新北市長朱立倫25日在道安督導會報中要求相關局處應思考民眾便利性做好規畫，提供民眾更為安全自在的遊憩環境。

無堤防空間 可借鏡國外

朱立倫25日聽取水利局高灘處在道安會報「河濱公園悠遊去 自由自在安全行」專案報告後表示，新北市有廣達1380公頃的河濱綠地空間，近年來經過空間規畫、景觀改造與設施改善，已成為市民非常喜愛的休閒去處，但仍有不足之處需要改進。

朱立倫指出，相對於國外無堤防的河濱公園，新北市仍有努力空間，目前新北市雖有景觀橋、跨堤橋或橫移門的設置，但在親水性方面仍不足，須思考如何拉近河濱公園與市民的距離，營造更為便捷與親水的河濱空間。

另為讓民眾能夠更便利地前往河濱公園從事親水性質的休閒活動，朱立倫認為，必須加強平面與快速道路連接到河濱公園的交通路線。

交通與治安 應做好規畫

有鑑河濱公園在平日、假日使用人潮差異很大，朱立倫以三重大台北都會公園為例指出，若碰到周末假日或舉辦活動時，人潮聚集甚至可能造成周邊塞車。

他也特別提醒，不論是政府或民間舉辦活動，有關單位都必須針對交通動線及停車需求做好規畫，避免發生交通動線因違規停放車輛而堵塞。

朱立倫指出，民眾在高灘地的範圍內多半從事休閒活動，平日、假日、夜間在河濱公園活動的安全考量不盡相同，像夜間要著重治安、假日是活動內容、平日要考量交通安全，有一套謹慎完整的安全規畫，才能讓民眾能夠更為安全自在的使用河濱空間。

(中國時報)

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