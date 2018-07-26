桃園搶救失業率 產學合作

對於桃園市失業率居高不下，市議員謝彰文（右）要求勞動局長王安邦（左）要提出因應對策。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

根據勞動部2017年資料統計，桃園市青年失業率8.16％，高居六都第二，僅次於台南市9.3％，市議員謝彰文指出，勞動局應與青年事務局加強合作，積極輔導青年就業，而非辦許多華而不實的活動。而桃園市失業率居高不下，畢業季加上宏達電將解雇1500人、白木屋150人、敬鵬486人，讓情況雪上加霜。

自主學習 技能加分

劉茂群、林正峰議員說，除青年失業率居高不下，桃園市整體失業率還是六都最高，2015年到2017年分別是3.9％、4％、3.9％，而擺在眼前的失業問題，還有宏達電、白木屋、及日前發生火警的敬鵬提出大量解雇，無疑讓失業問題更加嚴重。

謝彰文表示，為了加強年輕人技能，勞動局提出「桃園青年自主學習方案」，讓青年自主學習，強化自身技能並提升就業能力，提供桃園市青年參加推廣教育學分班學分費補助，她認為應該要放寬資格，建議設籍桃園市且未滿30歲青年可參加。

工作媒合 300廠響應

她表示，若以世界衛生組織標準，44歲還算青年、大陸15至35歲、香港15至34歲、馬來西亞15至40歲、美國15至45歲，同時提高補助標準，每人每年最高補助3學分，每學分以5000元為上限，學分費未達5000元者，依實際學分費覈實補助。

勞動局長王安邦認為可以研議，而大量解雇與整體失業率部分，市府找來19間業者、提供超過2000個工作媒合，勞工求職也舉行超過300廠的就業活動。

(中國時報)

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