關鍵戰 蔡要林佳龍扮領頭羊

2018年07月26日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 王正寧 ／ 綜合報導 ／ 綜合報導

藍綠決戰中台灣！民進黨主席蔡英文25日誇讚台中市長林佳龍，整治綠柳川成為民進黨地方治理史上的「新台中經驗」，今年底縣市選戰，中台灣是關鍵，要林佳龍扮演領頭羊，帶領中彰投苗4縣市一起贏得勝選。

帶領中彰投苗 一起勝選

國民黨行動中常會昨日前進台中市，「決戰中台灣」企圖心旺盛，希望帶動中部選情。黨主席吳敦義高呼「今年的勝利就從台中出發」！

民進黨昨天召開中常會，聽取林佳龍整治綠川和柳川的專案報告，蔡英文說，綠柳川的蛻變再生，是連結舊城新生的治水典範，不僅是許多人參訪觀摩的成功案例，也成為民進黨地方治理史上的「新台中經驗」。

蔡英文強調，林佳龍這3年來成功扮演中台灣領頭羊，帶領中彰投苗4縣市一起前進。今年底縣市選戰，中台灣是關鍵，希望林佳龍繼續擔任起中台灣選戰的領頭羊，「我要賦予市長帶著中台灣其他縣市一起贏得勝利的重責大任」。

燕喊話「把台中交給我」

國民黨行動中常會第1站昨天開拔到有望重現藍天的台中市。市長參選人盧秀燕在致詞時表示，4年前選民以84萬7284票讓民進黨籍的林佳龍高票當選市長，但他辜負了市民託負，闇黑了台中4年！政治黑箱、空氣變髒、經濟宛如死水，她的政見就是解決林佳龍執政無能所製造出來的問題。

吳敦義、盧秀燕與南投縣長林明溱也手拿「屠龍刀」，戳破寫有「核食」、「空汙」、「燃煤電廠」綠色汽球。以「陽光、空氣、水」提出「陽光透明、空氣環保、活水經濟」為競選主軸的盧秀燕向選民喊話，這次選戰「台中交給我，請大家放心！」。

(中國時報)