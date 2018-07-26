江家古厝 最快明年底開放

前年2月6日台南大地震，造成江家聚落14戶民宅和宗祠堂受損。圖為當時江家民宅牆面破損情形。（江家聚落提供）

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中國時報
／台南報導

2016年0206台南大地震造成台南市3處歷史建築毀損，至今有8處尚未完成修復，其中擁有300年歷史的楠西江家聚落宗祠堂原訂明年9月修復完成，因屬於歷史建築，施工單位慎重起見變更工項，修復期程延宕，最快預計明年底完工。

變更工項 延後完工

位於楠西區的鹿陶洋江家聚落，是全台最大的單一姓氏宗族，保存完整的「四進三院左六右七十三條龍」傳統閩式建築，目前江家聚落實際居住有30多戶。

前年2月6日台南大地震，造成江家聚落14戶房屋和歷史建築宗祠堂毀損，除了14戶民宅於去年8月修復完畢，文化局針對宗祠堂補助1970萬元，由江家自行找監造設計和承包商來施工，不過至今2年多尚未修復完成。

鹿田社區發展協會理事長江明得表示，地震造成江家宗祠堂屋瓦脫落、牆面龜裂和門廊柱體裂開，因江家聚落地處偏鄉，廠商興趣缺缺；後來好不容易找來廠商於去年11月發包，12月開工。

歷史建築 慎重處理

江明得說，由於江家宗祠堂為歷史建築，加上整體為木造結構，監造和施工單位抱持慎重態度，每當進行細部施工，還要拆卸檢查內部木料是否遭蛀蝕腐朽，因此額外增加許多細部工項，目前修復工程順利進行。

文化局文資管理處表示，前年0206大地震至今台南市尚有8處歷史建築待修復，除了江家宗祠堂，包括台南孔廟、風神廟、武廟、府城隍廟、東興洋行、原台南水道及測候所等，目前已投入1.7億元用於修復工程。

其中，東興洋行和原台南水道將於今年底修復完工，城隍廟、武廟和風神廟將於明年修復完工，孔廟則預計2020年修復完工。

(中國時報)

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