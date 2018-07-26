哨船頭歷史場景 28日重現

即將重新與民眾見面的哨船頭，從夜景燈光，可以想見當年從港邊到山腳辦公室，再循古道登上英領館的路線。（文化局提供）

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中國時報
／高雄報導

被安檢所阻隔33年的哨船頭，經興濱計畫再造歷史現場後，重新與世人見面，也把百餘年來從英領館、哨船頭、高雄港的歷史紋理縫合接軌。7月28日將正式啟用，民眾將可親近並觀看高雄港，預料將掀起一股打卡潮。

哨船頭從荷蘭時期就是打狗港要衝，19世紀中葉外商雲集，洋行、海關、英國領事館等均設置於此，哨船頭成為國際貿易主要港區。

曾是國際貿易港

現今打狗英國領事館文化園區前的哨船街，當年是大型貿易船停泊與貨物上下的區域，直到一港口安檢所設立，從山上英國領事館官邸、古道、山下辦公室，再連通到港灣的繁華熱鬧才被切斷，也逐漸為人淡忘。

賴瑞隆著力甚深

縫合歷史的過程涉及跨部會協調，難度高，曾是市府團隊的立委賴瑞隆著力甚深，居間多次協調，才克服建物報廢、使用單位遷離及尋覓新安置等難關，最後取得共識同意遷搬。

文化局表示，哨船頭歷史場景重現是高雄水岸歷史廊帶再現的重要起點，緊接著打狗海關、雄鎮北門、香蕉棚、二號船渠等歷史要角，在隱沒百年後將逐一修復再現。

結合海巡單位安檢執勤及民眾休憩空間，代表著高雄的K字型親水觀景建物在港邊佇立，文化局也將策畫「解密哨船頭」等系列單元，帶領民眾一窺數百年來哨船頭的蛻變。

總統府秘書長陳菊、文化部長鄭麗君28日均將出席，以面海剪綵儀式象徵海陸縫合、打開禁錮的歷史時刻。

(中國時報)

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