遭檢舉侵占國土 銅門部落逆轉勝

2018年07月26日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

銅門部落主席鍾德光2016年在銅門檢查哨前搭建一處2.5坪大的部落工作室，遭人檢舉侵占國有土地，同年被地檢署起訴，歷經近2年審理，花蓮地方法院宣判鍾德光無罪，族人25日在工作室前燒狼煙告慰祖靈，宣示將持續守護土地，討回剩下的200多筆原住民保留地。

為打造傳統空間供族人共用，銅門部落族人出錢出力，選定銅門檢查哨前對面土地興建2坪大的竹屋，完工後卻遭人檢舉侵占河川局土地，甚至被限期拆除，令土地管理人咪咪·阿比司訝異，歷代耕作的土地竟變成河川區域，成了國家土地。

前年8月，鍾德光經部落會議通過，在銅門檢查哨前以竹子搭建部落工作室，遭人檢舉後，秀林鄉公所通報第九河川局測量後認定屬河川地，且是未登記的國有土地，花蓮地檢署依竊占罪嫌起訴鍾德光。

經過近2年周旋，終於在一審判決還給族人一個清白，鍾德光指出，部落曾在2000年間向秀林鄉公所申請放領原保地，銅門段579、651地號共有348多筆土地，也自費分割測量費，至今只有97筆放領，還有251筆沒有下文，還因此背負侵占國土罪名。

「在自己的土地上被告侵占，就是還了清白還是羞辱！」部落發言人鍾民祥激動說，得知判決無罪後，族人當場灑淚，這群族人世代守護土地，傳承山林卻被司法玩弄，實在太不公平，呼籲政府落實原民轉型正義，拒絕官官相護，還給在地族人土地，他強調「我們守護土地，不是罪人」。

(中國時報)