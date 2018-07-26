機車練習場沒燈 議員促3月內改善

2018年07月26日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

為便利機車族考領駕照，新北市政府水利局高灘處設立數個河濱機車練習場，暑假後吸引許多青年學子來此練習考照，但位於鶯歌、樹林交界的機車練習場卻沒有夜間照明設備，加上堤外便道來往車輛速度快，容易釀成意外，當地也無遮蔭設施，25日上午市議員蘇有仁、陳世榮邀集交通局、高灘處會勘，要求3個月內完成改善。

新鶯堤外便道旁的機車練習場開放時間僅到傍晚6點止，原本並未規畫裝設夜間照明設備，但樹林、柑園、鶯歌地區不少上班族，往往只能在下班後才有時間前往練習，加上近日天氣燠熱，更使得入夜後的機車練習場人潮越來越多，一群生手在黑漆漆的練習場騎乘機車，險象環生。

新北市議員蘇有仁、陳世榮及市議員參選人蘇泓欽接獲民眾陳情，25日上午連袂前往現場會勘，蘇有仁表示，這處練習場是他在2016年爭取設立的，但因部分設備不足民眾陳情不斷，因此他才要求水利局、交通局設法改善。

蘇有仁、陳世榮及蘇泓欽認為，機車練習場並未設置夜間照明設備，不敷民眾需求，希望高灘處能夠設置合乎規範的照明設備；另有民眾反映入出練習場險象環生，也希望加裝手控紅綠燈號開關，讓民眾得以安全進出練習場。

另外，練習場周邊也無遮蔭設備，民代也要求高灘處設立遮蔭帳篷，讓陪同練習的民眾有個遮風避雨的處所。

高灘處表示，將比照一般高灘地內路燈或依交通規範公路照明部分規範設置燈桿，將開放時間延至晚間9時止，便利民眾夜間練習；至於遮陽帳篷、手控式隆綠燈號誌等設施也將盡速入場施作，改善工程也將在3個月內完成。

(中國時報)