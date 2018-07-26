地下水汙染 專家整治有辦法

2018年07月26日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

為精進使土壤及地下水汙染整治技術，新竹縣政府環境保護局25日在國立交通大學客家文化學院，舉辦2018新竹縣土壤及地下水汙染整治法規暨整治技術國際論壇，邀請國內外專家學者，分享相關經驗及法規，也讓相關業者更明白現行法規。

新竹縣環保局水汙染防治科長林行志科呼籲，民眾可時時注意土壤狀況，平常應善盡土地管理人義務，無論自用或出租，均須注意土地是否遭人傾倒不明物品，甚至有棄置、汙染等狀況，若因管理不當，遭環保機關查出汙染，甚至成為列管場址，恐需負連帶清償責任，以及高額改善經費。

新竹縣政府環保局長黃士漢表示，這次會議內容涵蓋土壤與地下水法規及管理重點介紹、土水發展回顧及未來展望、常見工廠汙染樣態與整治成本介紹，以及國外土水汙染整治實務案例與新穎整治技術的應用等，十分豐富。環保署土壤及地下水汙染整治基金管理會執行祕書陳世偉指出，期望透過論壇，汲取國內外成功經驗，提升新竹縣、台灣土壤及地下水環境品質。

新竹縣環保局在土壤及地下水汙染的調查、監測，以及汙染改善工作監督近20年，近年加重宣導及教育工作，並期望使原本高汙染風險區或已遭受汙染的場址，可以進行整治並降低危害，目前已陸續完成改善解除列管。

(中國時報)