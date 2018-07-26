水蜜桃盛產 猴害比人禍嚴重

2018年07月26日 04:11 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

東勢警方針對果園重點聯外道路增設臨時巡邏箱，加強可疑人車盤查。（王文吉翻攝）

水蜜桃產季，和平警方加強果園倉庫巡守，並與果農保持聯繫。（王文吉翻攝）

台中山城的水蜜桃、水梨盛產，為防止宵小覬覦，和平、東勢分局啟動「護農專案」，警方護農多年，梨山不曾發生水蜜桃竊案，反倒是猴害比人禍嚴重，農民無奈說，猴害造成的損失百倍於人害，員警只管人，不管動物，「遇到猴子偷桃，波麗士大人也沒轍！」

梨山水蜜桃年產值高達3.5億元，其中又以「上海蜜」最為搶手，市場行情8粒裝450元起跳，品相好的可賣到7、800元，但產期只有短短兩周。為守護農民心血，和平警分局啟動「護農專案」，規畫相關巡邏路線，針對易遭竊的果園、處所設巡邏箱，遏止農產品竊案發生。

東勢分局轄區也是國內高接梨主要產區，警方也啟動「護梨專案」，除一般巡邏勤務外，另規畫「護農巡邏專線」，在果園重點聯外道路增設臨時巡邏箱。

果農對警方的「護農專案」均表示感謝，多年來梨山不曾有水果遭竊，究其原因，一來山區家家戶戶都種水果，其次，梨山屬封閉地形，封幾條路就能甕中捉鱉，加上水蜜桃、水梨、甜柿等都屬嬌貴水果，偷摘會傷品相，賣不到好價錢。

「猴子又不怕警察！」但農民無奈說，員警就算巡邏遇到獼猴偷摘水果，對於動物現行犯一點辦法也沒有。和平區代表會副主席羅進玉說，山上治安良好，人偷水果不多見，反倒是猴群肆虐，農損百倍於人類，「猴害才我是我們的痛！」

(中國時報)