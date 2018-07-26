北港溪高灘地 化身後花園

2018年07月26日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

已數十年未經整頓的北港溪北港鎮段，經北港鎮公所向水利署爭取「北港溪魅力河段環境營造」工程，25日舉行動土典禮，總工程費達1億2600萬元，將打造高灘地成為北港鎮後花園，讓民眾可以親近北港溪，與河流、綠地共生共榮。

北港溪港口早年商船集聚，河岸繁華如市，後因河道氾濫淤積而沒落，北港鎮公為重現北港鎮水環境場域，向河川局爭取「北港溪魅力河段環境營造」工程，經雲林縣長李進勇、立委蘇治芬共同協助，河川局編列經費進行營造。

25日「北港溪魅力河段環境營造」工程舉行動土典禮，由水利署長賴建信、第五河川局長陳中憲、雲林縣長李進勇、立委蘇治芬、北港鎮長張勝智等人共同主持，許多民眾前來與會，了解未來北港後花園的規畫情形。

賴建信表示，北港溪水系經過多年治理，已有效降低水患，水利署考量地方需求，展開北港溪魅力河段環境營造工程，兼顧防洪、生態、休閒遊憩、宗教觀光等，為水利工程內涵的大躍進。

北港鎮長張勝智說，此計畫包括魅力河段工程9800萬元、越堤道路工程2800萬元，範圍為北港大橋至女兒橋的高灘地，工期約360天，完工後將構成1個完整的遊憩圈，提供遊客充滿水環境特色的遊憩空間。

北港溪魅力河段環境營造，內容包括堤防環境營造、高灘地多功能廣場、牛墟市集營造及開闢越堤道路等，可增添10公頃的綠地公園，越堤道路則可有效改善年節期間北港大橋動線混亂情況。

(中國時報)