新聞透視－吳音寧風波不斷 淪為政治提款機

2018年07月26日 04:11 中國時報 吳堂靖

北農休市風暴餘波盪漾，早在3月就曾傳言農委會贈與北農持股給北市府，但事後不了了之，如今年底選戰逼近，少了北農總經理吳音寧這塊擋箭牌，市長柯文哲在議會被叮得滿頭包，北市府不惜動用第二預備金要買下北農股權，拔吳之心昭然若揭，市府高層甚至坦言「吳音寧多在一天，我們就多痛苦一天！」

由農委會派任的吳音寧，自去年6月上任以來，歷經休市風波、殘貨送家鄉、贈洋酒等爭議，一舉一動皆被外界放大檢視，淪為各陣營政治提款機，今年農曆過年休市風暴後，就有民進黨立委建議農委會將北農持股贈與北市府，當時主委林聰賢還回應「建議非常有建設性」，如今北市府有意購買卻又不賣，吳音寧形同政治交易籌碼。

就選舉角度而言，由於吳音寧為農委會派任，吳的爭議一天不解決，對於民進黨年底選情只有扣分沒有加分，為此蔡英文總統6月傾全黨之力挺吳，市場7大公會更出面聲援，表面上為吳遭抹黑鳴不平，實際上卻是將吳當成「選情止血布」。

對於柯市府來講，吳依法不去議會備詢，只會讓議員焦點轉移到市府施政，市府高層坦言，吳確實是各陣營擋箭牌，但人是農委會派來的，蔡總統傾全黨之力相挺，只要吳在北農的一天，柯就多痛苦一天，既然痛苦無法解決，「只好把痛苦買下來！」

然而，台北農產運銷公司身為全台最大產銷平台，因人事案淪為政治角力場，不過，中央地方說要照顧廣大農民、大台北地區消費者的初衷，不知還在否？

(中國時報)