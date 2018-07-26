老屋活化補助 嘉市加緊腳步

2018年07月26日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

文化部首度啟動老建築保存活化計畫，補助修繕老屋一半經費，嘉義市目標對象10案，目前僅有1案送件申請，將由文化局會同專家評委初審，嘉義市文化局25日舉辦老屋業者交流活動，鼓勵有興趣整修老屋者爭取補助。

嘉義市文化局文資科表示，該局今年辦理第5屆舊屋力計畫，有4件申請小型修繕類、10件申請文化經營類房屋租金補助，經評選後，14件均獲得補助，總核定補助金額近150萬元，獲補助者下半年進行修繕、營運，將於年底發表成果，總計5年來市府編列經費執行舊屋力計畫，共補助45家次老屋修繕、營運。

文資科表示，文化部今年首次辦理老建築保存活化計畫，民間修繕老屋，申請者自籌一半費用，文化部補助一半經費，預定嘉義市10件申請案，目前僅1件送案，申請人計畫整修早期木材行倉庫，預估費用1000萬元。

市長涂醒哲以科技工程師徐嘉彬修繕老屋成為「台灣花磚博物館」為例子，鼓勵對老屋有興趣者，配合政府老建築保存活化的計畫，用房子寫家鄉的故事。

徐嘉彬說，獲市府舊屋力補助修繕檜木老木材行，把自己苦心蒐羅的千餘片台灣花磚，拼貼滿屋，為台灣花磚打響知名度，陸續有歐美各國家邀展，最近好萊塢電影大廠也來考察，很開心把自己最愛的收藏留在嘉義市，讓家鄉發光發亮。

(中國時報)