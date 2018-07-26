木瓜芒果芭樂 成功進軍大馬

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中國時報
／高雄報導

今年多種水果紛傳價格下跌，高市農業局積極拓展外銷，帶著木瓜、金煌芒果、芭樂進軍新加坡與馬來西亞超市，安排當地名廚大力推薦，試吃會反應踴躍，尤其深受穆斯林消費者歡迎，業者也嗅到商機，下半年訂單加倍，上看300萬元。

高市農業局近年經營「高雄首選」品牌，多次遠征國外參加食品展、辦推介會，成功將在地農產品銷往加拿大、杜拜、日本、新加坡等地，今年夏天更挺進馬來西亞，讓當地消費者認識高雄木瓜、芭樂、金煌芒果。

此次農業局團隊在吉隆坡JAYA GROCER超市舉辦推介活動，馬國穆斯林人口超過1800萬人，過去台灣農產品外銷主攻華人市場，今年改針對穆斯林加強行銷，特別邀請大馬名廚法斯力（Chef Dato’ Fazley）代言，以高雄水果製作西米露等甜品與民眾分享。

高市農業局長鄭清福指出，上半年木瓜、芭樂、金煌芒果外銷馬來西亞近35噸、約135萬元，在大馬辦推介會後回響熱烈，超市業者對高雄水果信心大增，加碼訂購，下半年預計再出口82公噸，總訂單金額約300萬元。

鄭清福說，傳統外銷作法較保守，只在盛產時為消化庫存而向國外傾銷，但高市府近年採長期耕耘，有計畫建立外銷系統，並提升加工、冷鏈技術，讓高雄農產品在國際市場屢創佳績。

(中國時報)

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