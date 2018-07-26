台北赤蛙 棲身水雉生態園區

2018年07月26日 04:11 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

體型嬌小、模樣可愛的台北赤蛙棲地逐漸縮小，也被列為珍貴稀有的二級保育類動物，在新北市、桃園市、台南市及屏東縣等地均有目擊紀錄，日前台南官田水雉生態教育園區發現牠的身影，台北市立動物園派員南下園區，透過植被與棲地觀察，確認這裡是台北赤蛙喜歡的環境，且族群規模不小，令人振奮。

台北赤蛙原本是台灣平地常見的蛙種，在西部地區都有觀察紀錄，多半在水田、草澤、埤塘等地出沒及繁殖，但受到土地開發、環境變遷及農藥濫用的影響，僅剩下零星族群。

官田地區近年來因為復育水雉，除了逾8公頃的生態教育園區外，周邊採用友善種植的農地面積日益增加，營造出適合台北赤蛙生存的環境，過去幾年都有民眾在園區意外發現台北赤蛙蹤跡，台北市立動物園得知消息，也與園區合作，調查台北赤蛙分布情形。

年初開始，園區採用低干擾的方式，並採用聲音辨識來確定有無台北赤蛙，經過在棲地實地進行調查後，確認園區核心水域向外放射的全區水域，都有台北赤蛙的身影，估計至少有上百隻，但詳細數量因正值水雉孵育期，無法詳細統計，工作人員語氣形容「整個園區可說是被台北赤蛙包圍」。

工作人員在調查目前園區的台北赤蛙同時，也發現鉛色水蛇、紅娘華、點刻三線大龍蝨等生物，這些都會出現在水質清澈的環境中，表示園區環境不錯，才會擁有如此豐富的生態。

(中國時報)