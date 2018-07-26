基隆首件 永隆大樓獲補助拉皮

2018年07月26日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆港堪稱台灣國門，但周邊建築物卻十分老舊，基隆市中正路上的永隆大樓，自2010年推動拉皮，近期終獲內政部營建署同意，將補助約650萬做為外牆拉皮修繕經費，成為基隆市第1個獲補助的案件。

永隆大樓位在基隆港東岸臨港第一排，總共有73戶屋齡已達42年，最早外牆是白色馬賽克磚，因時間久遠出現髒汙，立面還有加裝鐵窗，外觀不佳。

管委會自2010年開始爭取都更補助，替建物外觀做拉皮整修，但因原本委託的建築師與住戶溝通不順，隨後辦理解約，直到3年前由恩果建築師事務所接手。

基市都發處都市更新科長余憶雯表示，經過多年努力，永隆大樓終於獲得營建署同意補助，進行都更拉皮，總工程經費為1393萬5417元，而營建署7月上旬核定補助651萬6913元，剩下的741萬8504元則由管委會自行負擔，永隆也成為基隆市首件獲得中央補助的都更案。

她說，接下來還要等管委會將修正計畫書提給市府後，再送到都更審議委員會進行報告，核定的相關後續事宜則會在9月下旬出爐。

另外，位在仁愛區的聯宏社區屬於民間自主都更，近期也在爭取中央經費補助，將正式進入都更程序，市府希望可有效提升基隆都市景觀，提高老屋價值，讓住戶住得更安心。

(中國時報)