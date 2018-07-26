文化課長多才藝 獲客家薪傳師認證

2018年07月26日 04:11 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

客家委員會為推展客語傳承計畫，提供專業認定並賦予客家薪傳師的頭銜。今年通過認證的172人中，語言類有150人、文學4人、歌謠11人、戲劇7人。全國獲得歌謠類11人中，其中一位正是任職苗栗市公所的客家文化課長林思伶。

同時具備唱歌、主持、創作技能的林思伶，從小熱愛唱歌，就學時期更因無法背誦律詩，便將其賦予旋律，邊唱邊背加深印象。長大後以自己的實力參加了許多全國性的歌唱比賽，在2016年總統盃全國客家歌曲的超級擂臺組決賽中，以《情深緣淺》獲得冠軍。

林思伶表示，獲得歌唱冠軍後，便投入客家歌曲的創作，並分享自創曲《一想到你的笑容》，靈感源自朋友胡毓榮，以樂觀開朗面對病魔的正向態度，對此深感佩服更是自我啟發，改變了自己的悲觀想法，這首歌還獲得桃園客家流行音樂節的佳作。

多才多藝的林思伶認為，身為客家人就應該要為推動客家文化盡一份心力，如今能獲得客語薪傳師認證的肯定，備感榮幸，應肩負更大責任。

林思伶笑說，現在擔任客家文化課長努力推動客家文化外，還會在閒暇時利用專業進行客語教唱，意外覺得一點都不疲憊。她表示，能夠為客家文化盡力，還能做自己喜歡且有意義的事，覺得十分充實且愉快。

(中國時報)