文化課長多才藝 獲客家薪傳師認證

苗栗市公所客家文化課長林思伶，取得今年客語薪傳師歌謠組的認證，現場演唱自創曲《一想到你的笑容》。（何冠嫻攝）

友善列印
中國時報
何冠嫻／苗栗報導

客家委員會為推展客語傳承計畫，提供專業認定並賦予客家薪傳師的頭銜。今年通過認證的172人中，語言類有150人、文學4人、歌謠11人、戲劇7人。全國獲得歌謠類11人中，其中一位正是任職苗栗市公所的客家文化課長林思伶。

同時具備唱歌、主持、創作技能的林思伶，從小熱愛唱歌，就學時期更因無法背誦律詩，便將其賦予旋律，邊唱邊背加深印象。長大後以自己的實力參加了許多全國性的歌唱比賽，在2016年總統盃全國客家歌曲的超級擂臺組決賽中，以《情深緣淺》獲得冠軍。

林思伶表示，獲得歌唱冠軍後，便投入客家歌曲的創作，並分享自創曲《一想到你的笑容》，靈感源自朋友胡毓榮，以樂觀開朗面對病魔的正向態度，對此深感佩服更是自我啟發，改變了自己的悲觀想法，這首歌還獲得桃園客家流行音樂節的佳作。

多才多藝的林思伶認為，身為客家人就應該要為推動客家文化盡一份心力，如今能獲得客語薪傳師認證的肯定，備感榮幸，應肩負更大責任。

林思伶笑說，現在擔任客家文化課長努力推動客家文化外，還會在閒暇時利用專業進行客語教唱，意外覺得一點都不疲憊。她表示，能夠為客家文化盡力，還能做自己喜歡且有意義的事，覺得十分充實且愉快。

(中國時報)

基隆首件 永隆大樓獲補助拉皮 日月潭月老寒拾殿 徵10對佳偶

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。