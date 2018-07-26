日月潭月老寒拾殿 徵10對佳偶

2018年07月26日 04:11 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

日月潭文武廟去年透過南投縣長林明溱牽線，赴大陸杭州迎請千年老玉皇宮月老星君延靈日月潭，闢「月老寒拾殿」賜福有情人。9月28日，該廟將與杭州藝文界合辦兩岸聯合婚禮，雙方各10對新人，台灣即起接受報名，每對各補助禮金2萬元，並招待婚禮食宿。

日月潭文武廟總經理黃宋華說，對岸合辦單位包括杭州市文學藝術界聯合會、杭州市藝術學校、杭州市金融投資集團公司；日月潭這邊，協辦單位則包含日月潭國家風景區管理處、魚池鄉公所及日纜、九族、南投縣渡船遊艇商業同業公會等民間企業。

黃宋華表示，婚禮日期擇定於9月28日教師節、亦即「月老寒拾殿」啟用滿周年慶；新人27日免費住宿景聖樓大飯店並招待晚餐與28日早、午餐；結婚日上午9點30分由月老證婚，並安排每對新人各1艘親友團專屬遊湖禮船，及中午自助喜宴。

日月潭文武廟指出，每對新人除2萬元禮金、精美結婚證書、彩色團體紀念照電子檔、結婚進行過程光碟等福利，主辦單位另各贈景聖樓大飯店優惠住宿券10張，日管處、縣政府及鄉公所另有紀念品，日纜提供纜車搭乘券各2張。

婚禮報名即日至9月18日止，限額10對，非南投縣籍可採通訊報名。細節請洽日月潭文武廟049-2855122，或傳真049-2855138，相關須知與報名表可在wenwu.org.tw網站下載列印。

(中國時報)